Marek zo zadných radov si obúva jednu kopačku na obe nohy

Valaskej Dubovej patrilo po jeseni jedenáste miesto.

17. máj 2021 o 17:00 Ján Svrček

TJ VALASKÁ DUBOVÁ

Kapitán mužstva Richard Čižmár sa bál, či ho chlapi nezabijú, a tak ani po našom naliehaní nešiel von s priezviskami víťazov jednotlivých kategórií.

„Budem používať iba krstné mená hráčov a ich pozície na ihrisku,“ uviedol šéf tamojšej kabíny.



Najviac sa háda s rozhodcom: Marián zo stredu poľa, ale iba vtedy, keď má pravdu, no on ju má vždy.



Najväčší brusič: Martin zo stopérskej pozície. Ak ide on na zem, tak aj naši hráči radšej odskakujú.



Najlepšie kope penalty: Matúš, ktorý patrí do ofenzívy nášho mužstva. Ale stane sa, že mu zasvieti slnko alebo naprší do očí, alebo...