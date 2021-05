Ján Laco má striebornú medailu z MS odloženú u rodičov

Úspešný hokejový brankár dnes prevádzkuje zimný štadión na Liptove.

20. máj 2021 o 18:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejový brankár Ján Laco, odchovanec mikulášskeho hokeja, sa stal spoločne s reprezentačným tímom Slovenska v roku 2012 na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa konali vo Fínsku a Švédsku, vicemajstrom sveta.



Bol to jeho prvý reprezentačný štart a hneď strieborný. Dokonca bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja. V boji o zlato vtedy podľahli Slováci hokejistom z Ruska 6:2.



Ján Laco má na svojom konte 45 reprezentačných štartov. Chytal aj na Zimných olympijských hrách roku 2014 v ruskom Soči a na ZOH v kórejskom Pjongčangu roku 2018.

Počas kariéry pôsobil v mnohých slovenských extraligových kluboch. Na svojom konte má aj niekoľko odohraných sezón v najvyššej kontinentálnej KHL lige.

Brankár aktívnu a úspešnú kariéru ukončil už pred troma rokmi. Jeho posledným tímom boli Košice.



Opäť tu máme ďalší šampionát. Spomeniete si občas na skvelú striebornú medailu, ktorú sa vám s tímom podarilo vybojovať?



Áno, vždy. To patrí k tomu a aj keď odvtedy prešlo takmer desať rokov. Tie spomienky sú stále čerstvé a spontánne. Bol to obrovský úspech nielen v mojej kariére, ale aj pre celé Slovensko.



Má u vás doma strieborná medaila špeciálne miesto?



Nie nemá, dokonca ani ju nemám doma. Odkedy som ju doniesol, je vystavená, u mojich rodičov. Na mojom úspechu majú veľkú zásluhu aj oni, takže je na dobrom mieste.



Udržiavate kontakty s niekým z reprezentácie?



Nejako špeciálne nie. Sem-tam sa stretneme na nejakej akcii, alebo si zavoláme. Ale intenzívnejšie – to vôbec.



Už o pár dní odštartuje majstrovský turnaj. Sledovali ste zloženie reprezentácie?



Nesledoval som to, ani zloženie tímu, ani realizačný tím. Na to sú tam kvalitní tréneri a ja si už len potom v pokoji vychutnám samotné majstrovstvá. Verím, že nás budú reprezentovať tí najlepší.