Univerzita chce predať budovy pod Hájom

Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši, ktorý patrí pod Žilinskú univerzitu, sa sťahuje, zostávajú po ňom dve veľké nehnuteľnosti pod Hájom.

25. máj 2021 o 9:32 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Žilinská univerzita získala v roku 2008 od mesta Liptovský Mikuláš dve budovy v priestoroch niekdajšieho Vojenského výskumného ústavu pod Hájom. Mesto obe budovy predalo za jednu korunu.

Súčasťou symbolického predaja malo byť predkupné právo mesta Liptovský Mikuláš, teda univerzita nemohla budovy predať bez toho, aby ich najprv neponúkla mestu.

Univerzita získala eurofondy na rekonštrukciu budov a vďaka tomu ich zhodnotila o približne 800-tisíc eur. Hodnotu určil znalecký posudok.

Dohadujú sa na cene

Žilinská univerzita z priestorov na Ulici kpt. Nálepku odchádza, budovy už nepotrebuje.

Univerzita chce budovy vrátane pozemkov predať vo verejnej obchodnej súťaži, cena by nemala byť menšia ako hodnota stanovená znaleckým posudkom, minimálna suma, s ktorou by mala ísť univerzita do súťaže, je približne 1,1 milióna eur.

Je to hodnota nehnuteľností, pozemkov a výška investovaných peňazí.

Rozdiel medzi hodnotou, ktorú do budovy investovala univerzita, a cenou, za ktorú sa budovy podarí predať, si obe strany rozdelia. 65 percent by malo zostať mestu, zvyšok univerzite.

„K vyhláseniu súťaže dôjde po schválení dohody o urovnaní medzi mestom Liptovský Mikuláš a Žilinskou univerzitou v Žiline na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Liptovského Mikuláša. Očakávame ho v priebehu mesiaca jún 2021,“ povedala Jana Gjašiková, kvestorka Žilinskej univerzity v Žiline.

V ubytovni bývali rodiny dlhodobo

Priestory v budovách univerzita prenajímala, podstatnú časť využívali ako turistickú ubytovňu. Ponúkali ubytovanie v 17 izbách a cena za noc bola výrazne nižšia ako v bežných ubytovacích zariadeniach.

Využívali to viaceré sociálne znevýhodnené rodiny, ktoré v ubytovni bývali dlhodobo. Oznámili im, že ubytovňa končí a ľudia si musia hľadať novú strechu nad hlavou. Vysťahovať sa majú do konca júna.

Aká je budúcnosť inštitútu

Žilinská univerzita a jej inštitút ale v Liptovskom Mikuláši nekončia.

„Inštitút bude presťahovaný do menších priestorov, ktoré bude mať prenajaté, doplnila Gjašiková.

Mesto budovy neodkúpi

O tom, čo bude s dvoma budovami v širšom centre mesta v relatívne pokojnej lokalite, sa medzi obyvateľmi mesta špekuluje. Bývalé vojenské objekty pod Hájom sa postupne menia na rôzne komerčné prevádzky, ale aj byty.

Obyvatelia Liptovského Mikuláša hovoria, že z nehnuteľností by malo mesto urobiť nájomné bývanie. To sa ale s najväčšou pravdepodobnosťou nestane.

Predkupné právo mesta Liptovský Mikuláš je diskutabilné. V pôvodnej zmluve z roku 2008 predkupné právo bolo. Univerzita ale žiadala o eurofondy a podmienkou pre podanie žiadosti bolo, aby nehnuteľnosti neboli zaťažnené predkupným právom. Mesto ho zrušilo a potom ho chceli v roku 2012 obnoviť. Zmluva ale nekorešponduje s tým, čo prijalo vtedajšie mestské zastupiteľstvo.

„Nesúlad medzi uznesením a zmluvami spôsobil nejasnosti a zmätočnosť,“ informovala Viktória Čapčíková, hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš s tým, že keby mesto predkupné právo nestratilo, radi by budovy odkúpili za cenu 800-tisíc eur, čo je hodnota investície zo strany univerzity.

„Mohli sme tam vybudovať krásne byty. Žiaľ, ešte v roku 2012 došlo k pochybeniu, keď bola zmluva podpísaná v rozpore s uznesením zastupiteľstva. V tejto situácii musíme postupovať len tak, že pristúpime na dohodu o urovnaní. Keby bolo predkupné právo zostalo, odkúpili by sme budovy späť za korunu a univerzitou vynaložené investície,“ uzavrela Čapčíková s tým, že mesto aspoň vyzvalo univerzitu, aby dala do obchodných podmienok záväzok budúceho kupujúceho postarať sa o ubytovaných.

Ubytovaní sa ale budú musieť spoľahnúť sami na seba, pretože zmluvy mali uzavreté len na dobu určitú – a to do konca júna.

Mesto s univerzitou musí ešte podpísať zmluvu o urovnaní, tá najprv musí prejsť zastupiteľstvom. Až následne univerzita vyhlási obchodnú verejnú súťaž, ktorá tiež potrvá určitý čas. Isté je, že do konca júna, čo je výpovedná lehota pre ubytovaných, budovy nového majiteľa mať nebudú.

