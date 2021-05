Radnica zverejnila návrh rozpočtu, poslanci o ňom budú rokovať o dva týždne

Mesto Liptovský Mikuláš je už päť mesiacov v rozpočtovom provizóriu.

28. máj 2021 o 5:10 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mesto Liptovský Mikuláš je už päť mesiacov v rozpočtovom provizóriu. Ani jeden z troch pokusov o schválenie rozpočtu neskončil prijatím uznesenia, štvrtý raz budú mestskí poslanci o rozpočte rokovať 10. júna. Radnica už zverejnila rozpočtový návrh na pripomienkové konanie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Návrh rozpočtu je predložený vo vyrovnanej podobe, radnica ráta s príjmami a výdavkami na úrovni takmer 34 miliónov eur.

„Nastavenie rozpočtu na rok 2021 je smerované k šetreniu na prevádzke mestského úradu či na činnosti mestských organizácií, naopak, v oblasti investícií do obnovy, rekonštrukcie a modernizácie mesta je rozvojový. Mesto v ňom počíta s financovaním infraštruktúry, opravovať by sa mali cesty a chodníky, obnovou by podľa tohto dokumentu mali prejsť aj školy," doplnil Ivan Košík z odboru správy mesta.



Dôvodom, prečo väčšina poslancov odmietla na aprílovom rokovaní o rozpočte hlasovať, bolo nedodržanie trojdňovej lehoty na vyhodnotenie pripomienok.

„Rozpočet je pripravený a je zverejnený v zákonnej lehote. Vyhodnotené pripomienky zašleme tri dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva aj poslancom. Neočakávame však zásadné pripomienky ani zásahy do tohto dokumentu na základe pripomienkového konania, rozpočet je totiž pripravený už od konca minulého roka ako šetrný a rozvojový zároveň,“ poznamenal Ivan Košík z odboru správy mesta.