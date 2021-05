V Hrabove pri Ružomberku otvoria kráľovstvo piesku

Do doliny priviezli 400 ton piesku a postavili z neho sochy.

28. máj 2021 o 12:17 Martin Pavelek

RUŽOMBEROK. Do Hrabova opäť zavítali rozprávkové bytosti. Tentoraz šikovné ruky rezbárov vyčarili Labkovú patrolu, Harryho Pottera, Simpsonovcov, autíčko McQueen, nechýba popletený Olaf, ale ani piráti z Karibiku či odvážna rybka Nemo.

Toto sú len niektoré atrakcie vytvorené zo štyristo ton piesku. Vyrastajú v Hrabove pod vodnou nádržou na mieste, kde v zime stálo Ľadové kráľovstvo. Pre pandemické opatrenia a následný kolaps stanu ho nakoniec návštevníci nemohli navštíviť.

V prípade pieskového kráľovstva v úplne novom stane by to už mohlo vyjsť. Návštevníkov by mali prilákať aj veľké ruské koleso, escape room, kostol, letné kino, dráha pre autíčka s deťmi a miesta na opekanie.

O tom, či projekt dostane zelenú, rozhodovali poslanci ružomberského mestského zastupiteľstva. Žiadosti Občianskeho združenia Hrabovská dolina, ktoré je za

celým projektom, vyhoveli. Potom už nič nebránilo, aby umelci zobrali do rúk špachtle, štetce, ale aj obyčajné lyžice či pokrievky z kuchyne.

Pri tvorbe sôch z piesku sú totiž veľmi dobrým náradím. S pokrievkou sa napríklad výborne robia snehové, teda pieskové gule.

„S pieskovým kráľovstvom sme počítali už v zime, zároveň to berieme ako záchranu ďalšej zimy,“ povedal manažér projektu Marek Zelnický.

OZ Hrabovská dolina totiž plánuje priestor pod nádržou využívať päť rokov. Počas nich chce ľuďom priniesť niečo, čo bežne neuvidia.

„Veríme, že tento projekt je tak jedinečný a tak dobre pripravený, že ľudia budú zvedaví a budú tu chodiť.“

Je to kolektívna práca

To, či sa ich predpoklady naplnia, sa ukáže už koncom mája, kedy by výstavu chceli otvoriť.

Výber, čo budú majstri robiť, nebol jednoduchý. „Týždne sme sedeli, dali hlavy dokopy a vymýšľali, ako by výstava mohla vyzerať, čo najzaujímavejšie, ale hlavne jedinečne tam dáme. Chceli sme ľuďom ukázať niečo, čo na Slovensku ešte nebolo,“ hovorí manažér projektu.

Nad sochami bude hviezdne nebo, ktoré tvorí 1,8 kilometra dlhý kábel s 2440 svetielkami.

Teraz na nej prebiehajú finálne práce. Sústreďujú sa v stane, kde na ploche približne 600 metrov štvorcových rastú sochy ako huby po daždi. Ich výroba nie je jednoduchá.

„Je to kolektívna práca,“ povedal Albert Šimrák, rezbár z Bieleho Potoka. Je jedným z 12 umelcov, ktorí spoločne stavali aj sochy v ľadovom kráľovstve.

Priznal, že pri práci s ľadom im bola menšia zima ako teraz.

„Boli sme dobre oblečení, mali sme rukavice. Teraz je sychravo, chladno a pracujeme s mokrým pieskom, teplo nám určite nie je.“

Piesok nie je ľad

Zatiaľ čo pri ľade bolo treba naskladať veľké kocky ľadu na seba a potom začať tvoriť, piesok si vyžaduje úplne iný postup. V prvom rade nejde o obyčajný piesok, aký poznáme z pláží, prípadne od miešačky. „Je špeciálny, privezený z Maďarska, obsahuje íl, preto je ťažší a lepšie drží pohromade,“ vysvetľuje Zelnický.

Rezbári urobia debnenie, do ktorého dávajú piesok, poriadne ho zhutnia strojom, pridajú vodu. Vznikne kocka či kváder.

Po odobratí debnenia začína zrod postáv. Platí zásada, že sochy musia byť v hornej časti užšie a ľahšie ako v dolnej. Aj pracovať začínajú zdola, lebo padajúci piesok by mohol poškodiť hotové spodné časti.

„Hotovú sochu ešte napenetrujeme, aby sa nerozpadávala, prípadne namaľujeme,“ povedal ďalší rezbár Adam Bakoš.

Budú aj ďalšie atrakcie

Okrem sôch urobia v stane aj pláž s ležadlami, palmami a občerstvením.

„Bude to interaktívna časť, aby si ľudia mohli vychutnať pieskovú pláž aj keď

nebudú cestovať na dovolenku k moru,“ pokračuje Zelnický.

Hlavnou atrakciu projektu síce má byť stan, ale využitia sa dočká aj priestor okolo neho. Zelnický opísal ďalšie služby.

„Spoliehame sa na animátorovov, ktorí sa budú starať o deti každý deň počas prázdnin, v júni a septembri cez víkend. V letnom kine chceme premietnuť takmer sto filmov, plánujeme aj koncerty lokálnych kapiel.“

Oficiálne otvorenie naplánovali na 5. júna, kedy chcú urobiť Deň detí v Hrabove. Mali by prísť známe osobnosti a detskí umelci.

Drevený kostol chcú začať stavať v auguste. Aj v ňom umiestnia výstavu pieskových diel, bude však dlhodobejšia. Bonusom pre ľudí, ktorí viac dôverujú tomu, čo si sami navaria, budú tri miesta na opekanie.

„Keďže tie dve pôvodné sú úplne zničené, urobíme nové, uzamykateľné. Bude v nich aj drevo. Vrátenie zálohy za využitie je podmienené poriadkom, ktorý po sebe musia zanechať,“ dodáva manažér jedinečného projektu, ktorý bude súčasťou tohtoročnej letnej turistickej sezóny na Liptove.