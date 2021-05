Kvalitu gastra na Liptove kontrolovali aj počas pandémie

Liptovská hviezda získalo 17 kontrolovaných prevádzok.

30. máj 2021 o 19:41 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Od roku 2013 Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov v rámci projektu Liptovská hviezda kontroluje kvalitu gastronomických prevádzok. Ako informovala Katarína Šarafínová z liptovskej OOCR, projekt nepozastavili ani počas pandémie a po kontrole vo vybraných reštauráciach a kaviarňach rozdali 17 hviezd, z ktorých bolo sedem zlatých.



Autori projektu sa rozhodli zamerať na opakované kontroly kvality v prevádzkach počas letnej sezóny a na jeseň, kedy prevádzky fungovali. „Potvrdením objektívnosti pri hodnotení kvality v projekte Liptovská hviezda je, že kontroly realizuje špecializovaná odborná firma a prebiehajú neohlásene a anonymne. Práve takto sa dajú odhaliť problémy aj rezervy oveľa lepšie," uviedla Šarafínová. Dodala, že kvalitu sa podarilo skontrolovať v takmer dvadsiatke zariadení.



Podľa riaditeľky liptovskej OOCR Dariny Bartkovej sa gastronomické prevádzky zapájajú do projektu dobrovoľne. „Teším sa z toho, že sedem z hodnotených reštaurácií získalo zlatú hviezdu, šesť striebornú a jedna prevádzka, kde sa mládež študujúca na hotelovej škole zdokonaľuje vo svojom budúcom fachu, bronzovú hviezdu. Do projektu za zapojili aj tri kaviarne, dve získali zlatú hviezdu a jedna striebornú," poznamenala Bartková.



Výsledky hodnotenia Bartkovú potešili. „Pre mňa je toto hodnotenie jedno malé víťazstvo, lebo sme skutočne ťažko prežívali minulý rok a tento rok tiež nezačal najlepšie. Do ďalších dní a mesiacov sa pozeráme s nádejou a istotou, že sme pre spokojnosť našich hostí urobili maximum,“ dodala Bartková.