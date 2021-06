Škôlka Stodoláčik ročne skompostuje dve tony kuchynského odpadu

Materská škola Stodoláčik na Nábreží Dr. Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši ročne skompostuje takmer dve tony kuchynského odpadu.

2. jún 2021 o 10:23 TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Materská škola (MŠ) Stodoláčik na Nábreží Dr. Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši ročne skompostuje takmer dve tony kuchynského odpadu. Spracovávajú ho v dvoch elektrických kompostéroch, hygienizovaný kompost následne využívajú ako bio hnojivo na svoju záhradku. Stodoláčik je tak jediná spomedzi materských a základných škôl v meste, ktorá nevyprodukuje žiaden kuchynský odpad. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

"V priemere premeníme deväť kilogramov kuchynského odpadu denne na

kvalitný a výživný kompost. Proces kompostovania trvá v našich kompostéroch len 24 hodín, pracujú v automatickom režime a nepotrebujú žiadnu špeciálnu starostlivosť," uviedla riaditeľka MŠ Jana Hladká.

Deti podľa slov Hladkej poznajú výhody kompostéra a volajú ho práčka na potraviny. "Elektrický kompostér používame od septembra 2015, kedy sme boli výdajná školská jedáleň. Keď ho deti videli prvý raz, opýtali sa, či potraviny dávame do práčky," doplnila. Medzičasom do škôlky pribudol aj druhý kompostér, pretože od októbra 2019 je Stodoláčik samostatne variaca školská jedáleň a jeden by im nepostačoval.

Škôlkari sa naučili, že potraviny sa v kompostéri zmenia na zrnká, ktoré potom používajú na hnojenie kvetinových hriadok a bylinkovú mini záhradku v objekte MŠ. "Elektrický kompostér, ktorý využívame, je najmenším zariadením na spracovanie kuchynského odpadu. Má kompaktné rozmery, a tak je možné ho umiestniť prakticky kdekoľvek v blízkosti elektrickej prípojky a kanalizačného potrubia," dodala riaditeľka.