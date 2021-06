Tatran bude hrať v Poprade, káder chcú zachovať

Prezident MFK Tatran Liptovský Mikuláš Milan Mikušiak sumarizoval. Už sme písali o historickom úspechu postupu futbalistov MFK Tatran Liptovský Mikuláš do najvyššej súťaže Fortuna ligy. Aké sú ale plány a čo čaká Tatran pred začiatkom prvej ligy?

2. jún 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Najprv záskok na prázdnej stoličke, potom krásna kariéra Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Oslovili sme prezidenta klubu MFK Tatran Liptovský Mikuláš Milana Mikušiaka, aby nám ozrejmil, ako vníma tento historický postup do najvyššej futbalovej súťaže a čo všetko z toho vyplýva. Pretože samotný postup je jedna vec, ale účinkovanie vo Fortuna lige zároveň prináša aj kopu záležitostí, ktoré v druhej lige neboli tak potrebné.



V krátkosti sa ešte obzrime za historickým postupom Tatrana. Bol to váš splnený futbalový sen?

Nedá sa tu ani hovoriť o nejakom splnení sna, pretože o niečom takomto som už azda ani nesníval. Už len to, že ten štart v našom ponímaní v druhej lige bol veľkým otáznikom. Do súťaže sme sa prihlásili len pár hodín pred uplynutím dátumu podania prihlášok. Plán bol najprv hrať v ´kľudných´ vodách v strede tabuľky. A keď sme po jeseni figurovali na druhej priečke, bol to úspech. Možno vtedy bolo takým malým snom výsledok udržať aj po jarnej časti a zahrať si aspoň baráž o postup. Išli sme si stále svoje, nikde sme sa nehlásili k favoritom súťaže. Do každého stretnutia sme nastupovali s pokorou a odhodlaním zahrať futbal, ktorý bude ľúbivý, bojovný a aby sa nestratila chuť po víťazstvách. To sa nám napokon aj darilo až do konca súťaže.



Dnes tomu stále ešte nemôžem uveriť, čo sme dosiahli. Je to, môžem povedať, krásny zázrak. Nie je to však víťazstvo nás funkcionárov, aj keď určite sme sa o to pričinili aj my, pretože sme sa hráčom snažili vytvoriť stopercentný servis, ale slová chvály patria hlavne hráčom, pretože oni sú tí, ktorí to ukázali na ihrisku.

Som na náš tím a náš klub veľmi hrdý, pretože postup je obrovským zadosťučinením za našu dlhoročnú mravčiu a obetavú prácu.





Zaujímavosťou bol aj fakt, že ste počas sezóny mali dvoch trénerov. Jesennú časť viedol Štefan Zaťko, ktorý, aj keď po dobrých výkonoch, klub po tejto jeseni opustil, lebo mal vyššie fortunaligové ambície. Pred jarnou časťou prišiel Marek Petruš, ktorý vás napokon do tej prvej ligy dotlačil. Ako ste to vnímali vy?

Áno, Zaťko je výborný tréner a skutočný profesionál, netajil sa vyššími ambíciami. My sme mu to však garantovať nevedeli a vlastne náš prvotný plán ani nebol postup. Tréner Zaťko pôsobil v našich takpovediac amatérskych podmienkach s minimálnym finančným ohodnotením, ale chcel nám pomôcť a cítil sa tu dobre. My sme však vedeli, že sa chce posunúť ďalej, a tak sme sa dohodli na ukončení spolupráce. Okamžite sme hľadali adekvátnu náhradu. Mali sme v hľadáčiku viacerých trénerov, napokon bol pre nás favorit Marek Petruš.



Dnes už môžeme s istotou povedať, že bol ten správny. Je to novodobý tréner, ktorý pracuje aj s modernou digitálnou technikou. Hráčov má dokonale zmapovaných a čo je dôležité, vie do zápasu zasiahnuť aj za nepriaznivého stavu. Potvrdilo sa to napríklad aj v zápase so Žilinou, kde sme prehrávali. Marek