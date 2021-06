Dušan Kráľ má osemdesiat. Bol telocvikár a venoval sa aj trom športovým milenkám

Mal široký športový diapazón. Produktívna životná dráha niekdajšieho dlhoročného pedagóga Dušana Kráľa bola úzko spätá s futbalom, hokejom a atletikou.

4. jún 2021 o 17:00 Ján Svrček

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Uplynulý utorok (25. mája) Dušan Kráľ, tiež aktívny člen Olympijského klubu Liptova, ktorý je navrhnutý na ocenenie Plaketou Slovenského olympijského a športového výboru, oslávil osemdesiate narodeniny.

„Áno, od skončenia Pedagogického inštitútu v Martine až do odchodu na dôchodok v roku 2001 som bol verný učiteľskému povolaniu,“ pritakal náš jubilant.

„Rok som pôsobil na Strednom odbornom učilišti v Dubnici nad Váhom a potom nepretržite 35 rokov bol zo mňa telocvikár na Základnej škole v Palúdzke, kde som učil aj pestovateľské práce.“

Jubilant a futbal

Sám na športovom poli jednoznačne najväčšie brázdu vyoral ako futbalista.

„V Iľanove, kde som sa narodil, sme ako chlapci hrávali na ulici futbal a hokej. Veľmi rýchlo som sa naučil ovládať loptu pravou i ľavou nohou. Odmala ma to ťahalo na ľavé krídlo a tento post rámcoval i celú moju hráčsku kariéru. Začínal som v rodnej obci, kde sa nám podarilo postúpiť do najvyššej okresnej súťaže. Len mimochodom, stalo sa tak presne pred šesťdesiatimi rokmi. Počas základnej vojenskej služby mojou prvou zastávkou bol Šumavan Vimperk a potom prišlo prevelenie do Dukly Horní Počátky, keďže k Mělníku sa dostali o mne slušné referencie. S miestnou Duklou sme vyhrali divíziu. Počas štúdia som hrával za Sláviu Martin, potom rok v Dubnicu nad Váhom, ďalej to bola Tesla Hrádok, Liptovský Mikuláš áčko a béčko, nuž a skončil som ako 35-ročný v Liptovskom Trnovci.



Rád spomínam aj na majstrovstvá Slovenska vysokých škôl v Bratislave a na dosiahnuté tretie miesto. Spolu so mnou hrával i Vladimír Lubelen, neskôr