Stavbu cyklochodníka pod mostom zaplavilo

Cyklochodník do Liptovskej Ondrašovej vedie popod železničný most v tesnej blízkosti Váhu. Po nedávnych lejakoch časť úseku zaplavilo. Ľudia sa obávajú, že sa to bude opakovať.

4. jún 2021 o 8:16 Ľubica Stančíková

