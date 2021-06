Futbalové súťaže sa rozbehli aj v žiackych kategóriách

Na ihrisku v Liptovskej Ondrašovej hrali futbal žiaci kategórie U9.

6. jún 2021 o 21:50 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÁ ONDRAšOVA. V uplynulú sobotu zaznel o 10. hodine hvizd hlavnej rozhodkyne na futbalovom štadióne v Liptovskej Ondrašovej, kde prebiehalo ďalšie kolo futbalových žiackych súťaži, konkrétne žiakov U9. Zároveň to boli prvé zápasy po dlhej športovej odmlke spôsobenej covid pandémiou.

Žiacke futbalové súťaže sa už tradične hrajú v jeden deň, kde sa na ihrisku v zápasovej konfrontácií stretne viacero liptovských tímov. Na trávniku v Ondrašovej sme tak mohli vidieť mladých nádejných futbalistov z Palúdzky, Kráľovej Lehoty, Ľubochne a dvojité zastúpenie mal domáci tím z Liptovskej Ondrašovej, teda káder „A“ aj „B“. Ďalšie zápasy U9 sa hrali na futbalovom štadióne v Bešeňovej.



Na to, aký bol návrat žiakov do tréningového a zápasového procesu po dlhej dobe, sme sa opýtali trénera Pavla Demenčíka z Liptovskej Ondrašovej:

„Dnešné zápasy sú po takmer sedemmesačnej prestávke, čo je dosť dlhá doba. Ale na naše milé prekvapenie sa mladí futbalisti aj s rodičmi tešili, že konečne si môžu zahrať futbal. Po nútenej prestávke sa nám k futbalu vrátilo 99 percent detí. My sme začali so samotným tréningom približne pred štyrmi týždňami,“ ozrejmil začiatky domáci tréner.

Mladí futbalisti hrali na ihrisku veľkosti 25 x 40 metrov a systémom dva krát 15 minút, pričom sa striedalo formou hokejového striedania.

V jednotlivých tímoch sme dokonca videli aj mladé futbalistky, preto sme sa opýtali, aký je záujem o futbal aj u nežného pokolenia.

„Áno, je záujem o futbal aj u dievčat, ktoré s chlapcami môžu hrávať až do vekovej kategórie U15.

Aj v našom kádri máme dievčatá, a veru, niektoré sú naozaj šikovné. Skoro v každom žiackom kádri sa dnes objaví aj dievča, čo nás ako trénerov teší,“ uzavrel tréner z usporiadateľskej Liptovskej Ondrašovej Pavol Demenčík.

