Auto s malými deťmi spadlo do potoka

Po prevrátení ostali traja ľudia vo vnútri vozidla, zranilo sa osemmesačné dieťa.

9. jún 2021 o 12:17 Martin Pavelek

VALASKÁ DUBOVÁ. Z doposiaľ neznámych príčin sa ocitla Toyota Rav v potoku pod Valaskou Dubovou. Vodička smerovala z Ružomberka do Dolného Kubína, pričom prešla do protismeru a následne ľavou stranou mimo vozovku, pravá sa dostala na zvodidlá. Po približne 15 metroch sa auto prevrátilo do približne päť metrov hlbokého zrázu, na dne ktorého tečie potok.

„V čase nášho príchodu bolo vozidlo v potoku, prevrátené na boku. Vodička bola vo vnútri aj s dvoma deťmi. Pomohli sme im dostať sa von,“ povedal veliteľ zásahu hasičov Martin Mastiš.

Pri nehode sa zranilo osemmesačné dieťa, záchranári ho odviezli do nemocnice.