Kostol v Okoličnom: Objavili 500-ročné fresky aj listiny zamurované do steny

Gotický kostol v Okoličnom má nesmiernu kultúrnu a duchovnú hodnotu. Farnosť sa pustila do jeho rozsiahlej obnovy, vďaka ktorej budú môcť pôsobivý kostol obdivovať a využívať ďalšie generácie. Kostol sv. Petra z Alkantary je najväčším gotickým kostolom Liptova.

9. jún 2021 o 17:24 Ľubica Stančíková

Pohľad do interiéru starobylého kostola, aký sa tak ľahko nezopakuje. Kompletne ho vypĺňa vysoké lešenie. (Zdroj: Ľubica Stančíková)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V roku 2018 ohlásila okoličianska farnosť veľkú udalosť. Na klenbe stropu kostola sv. Petra z Alkantary našli ešte pôvodné stredoveké maľby. Datovali ich do obdobia vzniku kostola, teda ich vek je neuveriteľných 500 rokov. Dnes ich chcú obnoviť.

Do roku 2015 o existencii malieb ani netušili, veď boli viac ako sto rokov skryté pod vrstvou bledého náteru.

„Nanovo sme robili z celkom iného dôvodu štúdiu historia domus, ktorá sa v prípade našej farnosti začína rokom 1703. Je v latinčine a písaná rukou. Tam sme narazili na zmienky o maľbách,“ vysvetlil správca farnosti Jozef Tomaga.

Z roku 1736 pochádza strohý záznam o tom, že boli obnovené maľby na klenbe. Až o prečítaní zápisu z roku 1884 si boli na istom. Hovorí o návšteve pamiatkara Imricha Henszlmanna, ktorý popísal, že v jednej časti klenby boli ešte pôvodné maľby.

„Maľby zamaľovali v roku 1904 a z tohto obdobia sme žiadny záznam v historii domus nenašli,“ povedal Tomaga.

V roku 2017 malými sondami lokalizovali maľby na strope a v roku 2018 urobili celoplošný odkryv, aby zistili v akom sú stave a zároveň overili pravosť stredovekých nástenných malieb. Tak sa pred nimi postupne odhaľovali monumentálne figurálne maľby svätých, ale nielen tie. „Spracoval sa návrh na reštaurovanie a podľa neho sa maľby reštaurujú,“ vysvetlil Tomaga.

Reštaurátori na maľbách pracujú od konca februára, hotoví by mali byť do konca júla.

Získali grant, zvyšok musia zaplatiť sami

Farnosť v Okoličnom získala z ministerstva kultúry dotáciu na obnovu a modernizáciu kostola. Cenu prác vysúťažili na viac ako milión eur, ministerstvo

Súvisiaci článok V Liptovskom Jáne objavili stredoveké maľby Čítajte

podporilo obnovu sumou 800-tisíc eur.

Zvyšok musí farnosť hradiť z vlastných zdrojov, zbierok alebo hľadať ďalšie grantové programy. Je to obrovská podpora a zároveň veľký záväzok pre farnosť vo veci záchrany mimoriadne hodnotnej kultúrnej pamiatky.

Jeden z projektov na podporu kultúry je aj program Poklady Slovenska nadácie VÚB banky. Ak by uspeli, získali by 30-tisíc eur, ktoré chcú využiť na reštaurovanie vzácnych malieb v klenbe kostola. Hlasovanie trvá len do 15. júna. Farnosť zriadila aj účet, kde môžu darcovia priamo prispieť a pomôcť pri obnove kostola.

Nazvali ho františkánske nebo

Tomaga poukázal na mimoriadnu vzácnosť malieb, ktoré je potrebné zachovať. Lebo, ak to urobia teraz poriadne, s istotou ich ďalšie desaťročia nikto nepremaľuje.