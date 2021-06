Poslanci odhlasovali program zastupiteľstva, následne rokovanie prerušili

Primátor Ján Blcháč označil počínanie väčšinovej skupiny poslancov za bojkot.

10. jún 2021 o 17:39 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Len hodinu trvalo rokovanie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré pôvodne radnica naplánovala ako celodenné. V programe bolo 42 bodov, medzi nimi aj návrh rozpočtu na rok 2021, ktorý poslaneckému zboru predložili už po štvrtý raz. Poslanci program rokovania po krátkej diskusii síce schválili, následne však 11 z nich podporilo procedurálny návrh poslanca Jozefa Repaského o prerušení zastupiteľstva do stredy 16. júna.



Repaský pri svojom návrhu argumentoval tým, že poslancom neboli doručené odborné stanoviská hlavného kontrolóra nielen k návrhu rozpočtu na rok 2021, ale ani k záverečnému účtu mesta za rok 2020. Podľa Repaského navyše radnica nepredložila poslancom vyhodnotenie pripomienok verejnosti k návrhu rozpočtu.



Primátor Ján Blcháč označil počínanie väčšinovej skupiny poslancov za bojkot. „Vracajú sa k praktikám, ktoré tu predvádzali už pred rokom či dvoma. Bojkotujú potreby ľudí, o ktorých sa malo dnes rozhodovať, ale hlavne prerokovanie záverečného účtu. Mesto má síce na účtoch milióny eur, ale nemôže ich použiť, pretože bez rozhodnutia mestského zastupiteľstva to jednoducho nie je možné," skonštatoval krátko po prerušení rokovania Blcháč.



Mestu chýba aj schválený rozpočet na tento rok, jeho návrh je predložený vo vyrovnanej podobe, pričom radnica počíta s príjmami a výdavkami na úrovni takmer 34 miliónov eur. „Už tretí rok po sebe je mesto v rozpočtovom provizóriu, pred dvoma rokmi trvalo do 11. februára, vlani do 24. apríla a tentoraz bude trvať minimálne do 16. júna," zdôraznil Blcháč.

