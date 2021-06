Cukrovku úspešne liečia stravou, prvý pacient bol z Liptova

Pacientom sa výrazne zlepšil stav a viditeľne schudli.

11. jún 2021 o 8:57 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Úplne prvý pacient bol Lipták. Muž z Liptovského Mikuláša, ktorému diagnostikovali cukrovku druhého typu pred tridsiatimi rokmi.

Jeho zdravotný stav bol vážny, hladiny cukru boli vysoké, priberal a ručička na váhe sa postupne blížila k trojcifernej hodnote. Užíval lieky na zníženie cukru v krvi a súčasne si štyrikrát denne pichal inzulín.

Zaužívané liečebné postupy u neho nezaberali, ochorenie sa zhoršovalo a kvalita života tomu zodpovedala.

Ako sa má pacient teraz? Už dva a pol roka sa drží na váhe 70 kilogramov, hladina cukru v krvi mu nekomplikuje život, ktorý sa radikálne zmenil k lepšiemu. Pod dohľadom diabetologičky Janky Lejavovej prešiel NFI protokolom.

Za necelých päť mesiacov vysadil tabletky na cukrovku aj inzulín, schudol 30 kilogramov.

NFI protokol vyvinul tím vedcov v Londýne. Zakladá sa na čisto prírodnej strave, účinok je určený presnou kombináciou jej zložiek. V tíme bola aj Mikulášanka Zuzana Plevová, ktorá pracovala ako biochemička v londýnskom laboratóriu a novú metódu priniesla domov.

Keď hľadali diabetológov v regióne, narazili na Janku Lejavovú. Bola prvou lekárkou na Slovensku, ktorá previedla diabetika NFI stravovacím protokolom a výsledky boli mimoriadne povzbudivé.

Po mužovi z Liptovského Mikuláša pribrala na protokol ďalších pacientov, diabetikov druhého typu s rôznym trvaním ochorenia, s čerstvo diagnostikovanou cukrovkou aj dlhodobo liečených pacientov. Aj im sa upravilo ochorenie natoľko, že mohli vysadiť lieky.

Pilotný výskum v Ľubochni

Doktorka Lejavová o výsledkoch informovala docenta Emila Martinku, primára diabetologického oddelenia Národného endo-krinologického a diabetologického ústavu v Ľuboch-ni. NFI protokol tam začiatkom roku 2019 zaviedli do praxe s veľmi priaznivým efektom na zdravotný stav pacientov.

Výsledky tohto pilotného výskumu s 38 diabetikmi i niektoré najzaujímavejšie prípady boli publikované v odborných časopisoch a na vedeckých konferenciách.

Nasledoval ďalší výskum so stovkou pacientov. Výsledky? Opäť výborné.

Okrem úpravy hladín cukru v krvi a významného zníženia dávok liekov na cukrovku či inzulínu, pacienti výrazne schudli, upravil sa im tlak krvi a niektorí sa rozlúčili aj s liekmi na vysoký cholesterol.

Každý jedenásty Slovák je diabetik

Dnes využívajú NFI protokol pri liečbe cukrovkárov 2. typu mnohí diabetológovia z celého Slovenska.

Na Slovensku žije približne 400-tisíc pacientov s cukrovkou. Číslo je pravdepodobne výrazne vyššie, pretože veľa ľudí nevie o tom, že cukrovku má. Počet ľudí s cukrovkou tak diabetológovia odhadujú na pol milióna.

Janka Lejavová, diabetologička z Liptovského Mikuláša, má vo svojej starostlivosti takmer štyritisíc pacientov, časť z nich lieči pomocou NFI protokolu. Na Slovensku ním dosiaľ prešlo približne tisíc pacientov.

Bez hladu a počítania

Pacienti sa stravujú podľa špeciálneho jedálnička, ktorý je zložený z rastlinnej stravy, na prípravu stravy sa využíva zelenina, ovocie, obilniny, ryža, orechy, strukoviny, huby a semiačka.

Pacient musí jesť jedlá v poradí, ako ich stanovuje protokol, nesmie nič vynechať, pridať ani nahradiť jednu potravinu druhou. Protokol nestanovuje veľkosť porcií, pacient môže jesť do nasýtenia, nemusí počítať kalórie ani sacharidové jednotky.

V stravovacích plánoch sa používajú iba dostupné potraviny, ktoré sa dnes už bežne dajú nájsť v obchodných reťazcoch. Ľudia o nich často nevedia, pretože ich ani nehľadali. Keď sa doktorky pýtajú, kde kúpia naturálnu ryžu, odpovie jednoducho: „Na regáli v obchode vedľa bielej.“

Počas NFI protokolu pacienti nekonzumujú živočíšne potraviny, teda vajcia, syry, mäso či ryby. Namiesto kravského mlieka používajú sójové alebo mandľové nápoje bez pridaného cukru.

Kým v minulosti ich museli ľudia kupovať v špecializovaných obchodoch, dnes sa dajú nájsť aj vo veľkých obchodných reťazcoch či v drogériách.

Varenie je jednoduché, časť hotových jedál sa dá zamraziť alebo odložiť do chladničky na ďalší deň.

Prvé dva týždne sú náročnejšie, pretože si človek musí urobiť zásoby toho, čo doma bežne nemá, naučiť sa, kde sa dajú potraviny kúpiť.

O protokole sme sa rozprávali s diabetologičkou Jankou Lejavovou, ktorá ho začala na Slovensku používať ako prvá.

Čo je to NFI?

NFI je skratka z anglického názvu „Natural Food Interaction.“ Je to stravovací protokol určený na liečbu cukrovky druhého typu, ktorého účinok je založený na vzájomných chemických reakciách použitých potravín. Preto je také dôležité jeho presné dodržiavanie.

Spoluzakladateľkou NFI je Mikulášanka Zuzana Plevová, ktorá ma oslovila na spoluprácu. Téma zdravého životného štýlu mi bola vždy veľmi blízka. Diabetes mellitus druhého typu je typické civilizačné ochorenie. Na jeho vzniku sa významne podieľa nezdravý životný štýl.

Veľa ľudí si myslí, že hlavný podiel na vzniku cukrovky druhého typu má genetika. Áno, genetika zohráva rolu, ale či sa genetická predispozícia pretaví do vzniku ochorenia, veľmi záleží od životného štýlu. Je veľa faktorov, ktoré genetiku spustí, nedostatok pohybu, nevhodné zloženie a množstvo stravy s nárastom telesnej hmotnosti, stres, ale funguje to aj naopak. Svojím správaním môžeme genetiku ovplyvniť tak, že sa neuplatní. Vieme zmeniť stravu, pohybovú aktivitu, čiastočne aj ďalšie vplyvy okolia.

Pacientov som sa vždy snažila motivovať k zdravému životnému štýlu, ale nikdy som nemala v rukách taký silný nástroj, ako je NFI protokol. Keď prišli jeho autori do mojej ambulancie a vysvetlili mi, čo robia, ako to funguje, absolútne ma to oslovilo. Prvého pacienta sme začali nastavovať na NFI protokol v júni 2018.

Ako ste sa pozerali ako lekárka na zloženie stravy v protokole? Ide o stravu založenú na rastlinných zdrojoch.

Keď ma tvorcovia protokolu oslovili, ukázali mi výsledky a vysvetlili mi spôsob, ako ich dosiahnuť. Celý princíp spočíval v špeciálne zostavenom jedálnom lístku, bez akýchkoľvek pridaných liekov či potravinových doplnkov.

Treba povedať, že viaceré národné diabetologické odborné spoločnosti považujú diéty založené na rastlinných zdrojoch za vhodný prístup u pacientov s cukrovkou druhého typu. Preto som nemala od začiatku žiadne pochybnosti o vhodnosti NFI protokolu.

Kto môže absolvovať NFI protokol?

Navrhnutý bol pre diabetikov druhého typu a pre ľudí s nábehom na cukrovku. Funguje výborne aj pri liečbe obezity dokonca aj u tých, ktorí sa zdravo stravujú, cvičia a napriek tomu nemôžu schudnúť.

Veľkou výhodou je, že na dosiahnutie výsledkov nie je potrebný pohyb. Samozrejme, je výborné, ak ľudia športujú, hýbu sa. Ale niektorí pacienti sa hýbať nemôžu. Sú napríklad po operáciách, úrazoch, majú ochorenie kĺbov či chrbtice, alebo je niekto tak obézny, že cvičiť nevládze.

Pohyb procesy v protokole podporuje, ale nie je nevyhnutný. Neexistuje horná veková hranica, ale neliečime deti a mládež do 18 rokov.

Pre koho už nie je vhodný?

Chemické reakcie vyvolané kombináciou jedál fungujú u každého, ale sú ľudia, ktorí protokol použiť nemôžu. Napríklad, ak má niekto alergiu na orechy, ktoré my do NFI plánu potrebujeme. Alebo má alergiu na iné potraviny, ktoré nevieme v protokole nahradiť. Nie je vhodný pre ľudí, ktorí berú lieky na riedenie krvi typu Orfarin alebo Warfarin.

Ďalej pre liečbu NFI protokolom nie sú vhodní pacienti so závažnými ochoreniami so špecifickými diétnymi obmedzeniami, napríklad pri zlyhaní obličiek, pečene.

Aj tehotenstvo je kontraindikáciou. Stalo sa, že ženy, ktorým sa nedarilo otehotnieť, otehotneli počas NFI, lebo výrazná obezita a inzulínová rezistencia sú jednou z možných príčinou neplodnosti. Vtedy sme protokol prerušili.

Liptáci vás majú pod nosom. Ako sa k liečbe NFI protokolom dostanú ľudia z iných regiónov?

V Liptovskom Mikuláši funguje NFI ambulancia, tá vznikla ako podpora pre

Príklad stravovacieho plánu RAŇAJKY 32 g ovsených vločiek zmiešajte s jednou polievkovou lyžicou chia semienok, jednou polievkovou lyžicou ľanových semienok, zalejte nesladeným sójovým nápojom DESIATA hrsť vlašských orechov– dve hrste čerstvých čučoriedok OBED Plnený baklažán. Baklažán prekrojte na polovice, posoľte a nechajte pár minút bokom. V zeleninovom bujóne uvarte hnedú ryžu. Na malom množstve oleja orestujte cibuľu. Z baklažánu vyrežte vnútro, nakrájajte na malé kúsky a zmiešajte s cibuľou. Chvíľu orestujte.Pridajte kúsky žltej a červenej hrubostennej papriky, pretlačený cesnak a uvarenú hnedú ryžu. Dochuťte soľou a čiernym korením. Pripravenou zmesou naplň-te baklažán a dajte ho zapiecť do rúry. VEČERA Zeleninová polievka. Na malom množstve repkového oleja opražte cibuľu. Pridajte na malé kúsky nakrájanú mrkvu a chvíľu orestujte. Zalejte vodou, pridajte zeleninový bujón, soľ a čierne korenie podľa chuti. Povarte približne 10 minút. Pridajte 1/3 pohára pohánky a povarte ďalších 10 minút. Nakoniec pridajte dva malé biele zemiaky a povarte, pokiaľ nezmäknú, dochuťte soľou a čiernym korením. Počas dňa treba vypiť minimálne 2 litre vody. Môžete piť pohár teplej vody s citrónom, ovocný alebo bylinkový čaj.

našich pacientov. Diabetológovia aj lekári iných odborností zo všetkých regiónov Slovenska vedia o nás z kongresov.

Mnohí odporúčajú NFI protokol svojim pacientom. Alebo si NFI protokol vyžiada pacient sám. Potom sa musí zaregistrovať na našej webstránke, kde vyplní všetky vstupné požadované údaje vrátane niektorých laboratórnych výsledkov, užívaných liekov. Od nás dostane po zaregistrovaní stravovací plán na dva týždne.

Pacient musí vždy oznámiť svojmu diabetológovi, že nastupuje na NFI protokol. To preto, lebo už po prvom či druhom týždni mu klesne glykémia tak, že je potrebné upraviť liečbu. K diabetológovi chodí na kontroly v štandardných termínoch, úprava dávky liekov sa rieši telefonicky.

Okrem stravovacieho plánu od nás dostanú pacienti aj online alebo telefonickú pomoc, ak si s niečím nevedia poradiť alebo potrebujú podporu. Plán aktualizujeme na základe nových údajov každé dva týždne.

Ako dlho musí byť pacient na protokole, kým sa dostavia výsledky?

Efekt NFI na hladinu cukru je viditeľný už v prvom týždni, priemerný pokles hmotnosti za prvý mesiac je asi 8 kilogramov, záleží to od vstupnej hmotnosti pacienta. Dĺžka celého NFI protokolu je najčastejšie 16 až 24 týždňov. Záleží to od toho, ako dlho má pacient cukrovku, aký má cukor, koľko potrebuje schudnúť. Za dva mesiace sa fyzicky nedá schudnúť 30 kilogramov.

Takže to nie je jednotný vzorový jedálniček.

Nie. Musí ho mať vypracovaný každý jeden pacient presne pre seba. Je neprenosný, pretože sa zohľadňuje vek, váha, výška, pohlavie pacienta aj zdravotný stav konkrétneho človeka. Napríklad, pokiaľ NFI v rodine držia manželia, pani má cukrovku ale manžel len potrebuje schudnúť, nemá cukrovku a chce byť žene podporou, stravovací plán je nadizajnovaný pre manželku. Ona schudne 20 kilogramov, manžel štyri.

Diéta to teda nie je.

Diéta je najčastejšie vnímaná ako úprava stravy, pri ktorej sa človek trápi, stráda, obmedzuje a je hladný. Väčšina pacientov nám hovorí, že objem jedla pri NFI protokole skôr nevládzu zjesť. Musia dodržať poradie jedál, je sa päťkrát denne. Ak je niekto hladný, dá si väčšiu porciu.

Naozaj je dôležité, aby pacient žiadnu potravinu nevynechal. Ak je plný a má zjesť napríklad ešte pomaranč, musí si dať aspoň jeden mesiačik. Môže sa stať, že niekomu predpísaná potravina nechutí alebo mu je po nej ťažko. Napríklad cibuľa, ktorá sa využíva v niektorých receptoch. Stačí, keď si jej dá aspoň troška, aby prebehla chémia, ktorú potrebujeme.

Čo po tom, keď sa pacientovi normalizuje cukor, schudne?

Najrizikovejšie je obdobie po ukončení liečby cukrovky, vtedy majú pacienti tendenciu pokladať sa za vyliečených, ale v NFI protokole ešte treba 4 až 8 týždňov pokračovať. Pacienta z protokolu postupne vyvedieme, je to obdobie určené na prehĺbenie stravovacích návykov a zastabilizovanie dosiahnutého zdravotného stavu.

Po skončení sa pacient môže vrátiť aj ku konzumácii kvalitných živočíšnych produktov ako mäso, ryby, ale v primeranej miere. Určite by nemal jesť údeniny, potraviny s vysokým obsahom nasýtených tukov, vysokospracované potraviny, piť sladené nápoje. Nie je to nič špeciálne, ale klasické princípy racionálneho stravovania.

Hradí sa tvorba špeciálneho stravovacieho plánu z verejného zdravotného poistenia?

Protokol je na Slovensku od roku 2018. Zatiaľ ho prepláca jedna zdravotná poisťovňa u vybraných pacientov, ktorí spĺňajú presne určené podmienky, a prepláca ho vo vybraných regiónoch Slovenska. Liptov je napríklad medzi nimi.

Ostatní pacienti si tvorbu stravovacieho plánu hradia sami. Všetko je vec priorít. Aká je cena za lepšiu kvalitu života? Alebo cena za lieky, ktoré si musia platiť a ktoré súvisia nielen s cukrovkou, ale aj s liečbou vysokého cholesterolu či vysokého krvného tlaku?

Väčšinou majú tí, čo absolvovali NFI protokol, ešte jeden výdavok navyše, pre výrazný pokles telesnej hmotnosti musia zmeniť šatník.

Zvládol by to aj chlap, ktorý má fyzicky náročné zamestnanie?

Ak chce, tak to zvládne. Máme na pláne športovcov, dokonca aj kamionistu. Muži aj ženy ukázali, že vedia byť rovnako disciplinovaní.

Ako je možné, že človek chudne, keď je toľko, koľko chce? Hovorí sa, že neexistuje zlá potravina, ale len zlé množstvo.

Z môjho pohľadu má pre väčšinu mojich pacientov protokol nižší počet kalórií ako strava, na ktorej fungovali dosiaľ. Vysvetlením je kalorická hustota potravín. Napríklad, ak mám kus mastného mäsa, ktorý má určité množstvo kalórií, a vedľa na tanieri zeleninu s rovnakým obsahom kalórií, zeleniny je oveľa viac. Zelenina zaplní žalúdok, človek nepociťuje hlad. Hlavným dôvodom redukcie hmotnosti je ale cielené odbúravanie tuku v organizme práve vplyvom chemických reakcií medzi jednotlivými zložkami potravín. Okrem toho nabádame k príjmu tekutín aspoň 2 litre denne, čo je tiež nápomocné.

Ide o rastlinnú stravu, nechýbajú pacientovi bielkoviny z mäsa, jogurtov, tvarohu?

Nie. Trocha sa preceňuje dôležitosť prijímania bielkovín. Príjem bielkovín rieši často ten, čo chce schudnúť alebo cvičí a chce nabrať svalovinu. Už som videla poškodenia obličiek z nadmerného príjmu bielkovín v takýchto situáciách. Okrem toho, v NFI plánoch sú bielkoviny zastúpené v potrebnom množstve, zdrojom sú rastlinné potraviny, napríklad strukoviny, tofu, obilniny, ale aj brokolica.

Existujú šialené diéty, kde sa ľudia nevedomky dehydratujú, alebo začínajú strácať svalstvo. Takéto diéty zdraviu veľmi neprospievajú. Pri NFI protokole sa uplatňujú chemické reakcie zložiek jedla. Na diabetologickom oddelení v Ľubochni merali pacientov na váhe, ktorá dokáže zmerať aj množstvo tuku v tele. Zistilo sa, že úbytok na váhe počas NFI protokolu ide na vrub tuku.

Ako sa stavajú ostatní kolegovia diabetológovia k NFI protokolu?

NFI protokol dáva logiku. Máme veľkú podporu, stoja za nami aj obe odborné diabetologické spoločnosti pôsobiace na Slovensku aj celoslovenské pacientske združenie. Výsledky pútajú pozornosť, kolegovia sú zväčša nadšení, ale niektorí sú aj skeptickí. Je to prirodzené.

Kde vidíte budúcnosť NFI?

Chcela by som, aby každý diabetik druhého typu alebo pacient s prediabetom vedel o tejto možnosti liečby. Chcela by som, aby si NFI protokolom prešiel pacient hneď na začiatku ochorenia, keď je vnútorne silne motivovaný a má najväčšiu šancu zlepšiť svoje vyhliad-ky. Je to obdobie, ktoré určuje dlhodobú prognózu zdravotného stavu, keď si pacient buduje návyky do ďalších rokov a takouto dočasnou zmenou stravy v úvode dokáže zresetovať svoj organizmus.

Chcela by som, aby sa NFI protokol dostal k diabetikom, ktorí už strácajú nádej, ktorých glykémie sú vysoké a majú pocit, že im nič nepomáha.

Chcela by som, aby sa NFI protokol dostal ku všetkým, ktorí ho potrebujú. Dokáže totiž zmeniť život.