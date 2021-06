Mikulášska nemocnica môže prísť o oddelenia, tvrdí to strana Hlas

Ministerstvo zdravotníctva koncom mája predstavilo zámer reformy siete nemocníc. Ich presné rozdelenie do piatich kategórií zatiaľ nezverejnilo, hovorí o ňom opozičná strana Hlas.

14. jún 2021 o 13:55 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Na území Liptova fungujú dve nemocnice, v Ružomberku Ústredná vojenská nemocnica, ktorá patrí pod ministerstvo obrany, a nemocnica v Liptovskom Mikuláši, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj.

Po novom by mala v každom regióne zostať jedna nemocnica. V podobnej situácii ako Liptov je aj Orava, ktorá má dve župné nemocnice.

Ako ich chcú rozdeliť

Ministerstvo zdravotníctva informovalo o tom, že slovenské nemocnice rozdelí do piatich kategórií. Nemocnica národnej úrovne bude jedna. Vysokoodbornú onkologickú liečbu, kardiochirurgiu či komplexné výkony v neurochirurgii budú poskytovať nemocnice na koncovej úrovni. Pacienti by sa do nej mali dostať do 90 minút od miesta bydliska.

Nemocnica na komplexnej úrovni bude poskytovať komplexnú akútnu aj plánovanú starostlivosť pre pacientov z jedného kraja.

„Dojazd zdravotnej záchrannej služby by do nej mal byť približne do hodiny. V tomto prípade by mohlo napríklad ísť o akútne ťažké úrazy či komplexnú plánovanú starostlivosť ako stredne komplexné onkochirurgické zákroky,“ informovalo ministerstvo zdravotníctva.

Na štvrtej úrovni budú regionálne nemocnice, tie by mali podľa predstavy ministerstva poskytovať štandardnú akútnu a plánovanú starostlivosť. Spádovo bude fungovať pre dva až tri okresy s dostupnosťou do 30 až 45 minút od bydliska. „Vykonávať na tejto úrovni by mali základné chirurgické výkony či štandardnú starostlivosť internú, pediatria, pôrodníctvo, ale aj plánované výkony ako výmeny kĺbov,“ vysvetlilo ministerstvo.

Na najnižšej úrovni budú nemocnice komunitné. Tie by mali poskytovať už len následnú a rehabilitačnú starostlivosť, urgentnú ambulantnú starostlivosť, môže poskytovať aj jednodňové zákroky, psychiatrickú a lôžkovú starostlivosť.

„Pôjde o osem až desať nemocníc ako komplexné neurorehabilitačné centrá, prípadne aj dlhodobo ventilovaní pacienti a tri spinálne centrá pre pacientov s paralýzami.“

Okresné mesto bez nemocnice

Zoznam nemocníc podľa budúceho zaradenia verejnosť oficiálne nepozná. Zverejnila ho minulý týždeň opozičná strana Hlas, Richard Raši tvrdí, že pochádza priamo z dielne ministerstva zdravotníctva. Ide o tvrdenia, na ktoré verejnosť reaguje veľmi citlivo. Informácia o zmene charakteru nemocníc v Liptovskom Mikuláš, Dolnom Kubíne, Myjave, Zvolene či napríklad Brezne vyvolala v mestách paniku.