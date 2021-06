Kondičku naberal vo francúzskych Alpách

Na Liptov sa po sezónnej odmlke, kedy hrával v Banskej Bystrici, vracia hokejový srdciar, útočník a bývalý kapitán MHK 32 Liptovský Mikuláš Martin Kriška.

16. jún 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejový extraligový klub MHK 32 Liptovský Mikuláš už pri prvej oficiálnej tlačovke oznámil, že jedným z prvých podpísaných hráčov do novej sezóny bol odchovanec domáceho hokeja Martin Kriška.



Po sezóne sa opäť vraciate do domovského kádra. Aké boli prvotné pocity?



Bolo a je to skvelé. Vrátiť sa domov som vždy chcel, a preto som dlho neváhal. Vlastne ani v minulej sezóne, keď som odišiel do Banskej Bystrice, som z Liptova nechcel odísť, avšak z vtedajším vedením sme sa nedohodli. O to viac ma teší, že toto nové vedenie mi predstavilo zaujímavú koncepciu budúceho hokeja a aj z toho sa teším.





Čo vás presvedčilo sa vrátiť?



Som Lipták, takže domáce prostredie mi je najbližšie a mám ho rád. Za pána Škanderu (terajšieho športového riaditeľa, pozn. redaktora) som s hokejom začínal a všetko nasvedčuje tomu, že hokej aj ukončím, uvidíme. Hájiť liptovské farby som vždy chcel a som im verný, preto ma nejak nebolo treba presviedčať.



Mali ste aj iné ponuky? Nechceli si vás nehať v Banskej Bystrici?



Áno, boli nejaké ponuky. Aj v Bystrici si ma chceli ponechať. Dokonca mi ponúkli celkom slušnú zmluvu oproti tej mikulášskej. Ale ja v mojom veku sa už