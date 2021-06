Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš naberajú kondičku spoločne

Pod Západnými Tatrami v Kvačanoch začali s prípravou do novej sezóny.

21. jún 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokej extraligového MHK 32 Liptovský Mikuláš napreduje míľovými krokmi oproti minulým sezónam, keď o nejakých spoločných tréningových kondičných letných kempoch nebolo ani chýru. Všetko teda nasvedčuje tomu, že s hokejom na Liptove a následným výsledkom v novej sezóne to myslia naozaj vážne.

Pod Západnými Tatrami budú makať deväť dní

Spoločný letný tréningový kemp prebieha od 17. do 25. júna. Zúčastňuje sa ho 22 hráčov, z toho 7 juniorov a spolu s realizačným tímom sa koná v priestoroch školského areálu Základnej školy v Kvačanoch, kde sa hráči budú pripravovať deväť dní pod drobnohľadom skúsených trénerov. Tréningové jednotky v domácich podmienkach na Liptove budú určené na dynamiku, vytrvalosť, kondíciu a odrazovú silu.



Mikulášskych hokejistov čaká počas kempu aj turistika v Západných Tatrách a, samozrejme, potrebná regenerácia v liptovskom akvaparku.



Ku kondičnému sústredeniu sa vyjadril aj športový riaditeľ MHK 32 LM Vlastimil Škandera.

„V obci Kvačany sme našli výborné podmienky, kde môže realizačný tím spolu s kondičným trénerom pripraviť širokú škálu tréningových jednotiek. K dispozícii máme kvalitné futbalové aj workoutové ihrisko a telocvičňu.

Na naberanie kondície určite poslúžia aj okolité kopce, ktoré tu máme ako na dlani. Chalani majú pripravenú kvalitnú vyváženú stravu, ktorú počas tohto náročného kempu s obľubou privítajú.

Niektorí hráči sú v našom mužstve na skúške, a preto tréneri po kempe určia takmer kompletnú súpisku hráčov do nadchádzajúcej sezóny.

Nominovaní následne 26. júla nastúpia do dôležitej predsúťažnej prípravy na ľade v ktorej máme naplánovaných dovedna 10 prípravných zápasov. Aby sme v ostrý deň štartu do novej, verím že úspešnej sezóny, 24. septembra, kedy hráme prvý majstrovský zápas sezóny 2021/2022, boli stopercentne pripravení.“



Športový riaditeľ na záver poďakoval aj miestnej základnej škole, kde mužstvo trénuje:

„Touto cestou by som sa chcel poďakovať vedeniu Základnej školy v Kvačanoch za ústretovosť a maximálnu snahu pri vytvorení vhodných podmienok.“

Veľmi dôležité kondičné obdobie

Na svojich zverencov dohliada aj hlavný tréner Milan Jančuška, ktorý povedal:

„Toto letné prípravné kondičné obdobie je veľmi dôležité, pretože od kondičnej