Ružomberčania odštartovali s novými trénermi i s pohybmi v kádri

V pondelok 14. júna sa znovu vrátil život do útrob spodnej časti východnej tribúny štadióna MFK Ružomberok. Tento deň sa tamojší fortunaligista po trojtýždňovej dovolenke znovu pustil do práce.

22. jún 2021 o 17:00 Ján Svrček

Súvisiaci článok Futbalisti spod Likavy sa na finiš hotujú pod Petrom Dubovcom Čítajte

RUŽOMBEROK. Vedúci mužstva Matej Šavol pri otázke, kto všetko je v kabíne, vytiahol menoslov a na ňom bolo dvadsaťdeväť riadkov, pričom pod čiarou sa nachádzali ešte dve persóny, s ktorými sa vážne ráta, ale momentálne chýbali – jediný legionár Tichomír Kostadinov (je s reprezentáciou Severného Macedónska na európskom šampionáte) a brankár Ivan Krajčírik (pre povinnosti v národnom tíme do 21 rokov si vyslúžil pár dní voľna navyše).

Aj návraty po hosťovaní

Zo starého kádra chýbali trojica hráčov Matej Čurma, Lukáš Kojnok a Dávid Filinský, ktorým sa pod Čebraťom naplnili kontrakty a z MFK sa porúčali. Nové fleky v šatni čakali na bývalých Nitranov Lukáša Fabiša a Samuela Šefčíka, ktorí ďalšiu hráčsku kariéru spojili s dolným Liptovom. Z vlastného dorastu bol do áčka posunutý Alexander Selecký a prípravný blok otvorili i navrátilci z hosťovačiek Alex Holub (Tatran Liptovský Mikuláš), Michal Dopater a Viktor Jedinák (obaja FC Petržalka). Prvé dva dni s mužstvom trénoval aj Ladislav Almási, ktorý jar strávil v klube najvyššej ruskej súťaže Achmat Groznyj, no hneď po príchode na štadión nezakrýval, že jeho ambíciou je zostať za hranicami. V utorok Almási posledný raz trénoval s ružomberským tímom, v stredu sa s chlapcami rozlúčil a v piatok podpísal štvorročný kontrakt s účastníkom najvyššej českej ligy Baníkom Ostrava.

Základná úloha – horná šestka

„Áno, máme už a s mojím asistentom Peťom Tomkom nejaký príhovor nachystaný, vieme, čo hráčom chceme povedať. Najprv chlapcom a ich rodinám zaželám pevné zdravie, veď vieme, aká je ťažká doba. Navzájom si poprajeme veľa úspechov a energie do roboty,“ prezradil nový hlavný kouč Ruže Peter Struhár ešte predtým, ako sa zvítal so svojou družinou.



„Vedenie klubu predostrelo svoje očakávania a aj my máme pred sebou svoj cieľ. Chceme skončiť čo najvyššie, a ak sa bude dať, popasovať sa o pohárovú Európu.