Miestny richtár aj sám sproboval štvrté futbalové poschodie

Martin Baran, ktorý je od jesene 1999 starostom Bešeňovej, si zápas proti Turčianskej Štiavničke (7:0) v predposlednom kole V. ligy očividne a právom užíval.

28. jún 2021 o 17:00 Ján Svrček

BEŠEŇOVÁ. Ako pribúdali góly, tak aj nálada niekdajšieho dlhoročného aktívneho hráča OŠK gradovala.

Najprv sa z veľkého triumfu tešil spolu s chlapcami na ihrisku, keď sám dal vyrobiť aj príležitostný víťazný pohár, a o chvíľu nato si zase v kabíne vychutnal oslavný chorál. Hneď potom sme 46-ročnému Martinovi Baranovi položili pár otázok.



Ako vnímate, že v Bešeňovej sa bude hrať IV. liga?



Samozrejme, ide o obrovský úspech. Som strašne rád, že našej obci sa vo futbale darí aj celkove. Venujeme sa deťom, mládeži, môžeme sa pýšiť na dedinu až neskutočnou základňou, kategóriami U 9, U 11, U 13, U 15 a U 19. V rámci okresu sme v tomto smere asi hneď za Ružomberkom. Čo sa týka áčka, človeka len teší, že dokopy sa dala takáto úžasná partia. Je to naozaj jeden tím a ten pre obec vykopal štvrtú ligu. Samozrejme, popri radosti je to aj záväzok, vyššia záťaž na financie, permanentne sa však snažíme vykrývať rozpočet nielen z vlastných zdrojov, no takisto zo sponzorskej pomoci. Môžem povedať, že aj to zvládame. Chlapcom sa darilo aj v Slovenskom pohári, keď sme vyradili druholigový Púchov, žiaľ, pandémia nám nedovolila v 4. kole nastúpiť proti ďalšiemu mužstvu z druhej najvyššej súťaže Komárnu.





Spomenuli ste na dedinu veľmi sympatickú mladú pyramídu, treba k nej ešte niečo dodať?



Akurát, že aj tu chceme posunúť náš štandard. Doteraz jeden tréner ťahal aj dve družstvá, našou víziou je, aby každý tím viedol jeden človek. Všetko nasvedčuje tomu, že sa k takémuto stavu približujeme. V najbližšej sezóne už to vyzerá pri šiestich kategóriách na päť trénerov. Veľkú pozornosť venujeme i futbalovým ihriskám, už ich máme štyri.



Môžete sa hrdiť tímom, ktorý svojou hrou dokáže pohladiť aj dušu diváka, čo vy na to?



Ešte v čase, keď si Jozef Kapláň v Bešeňovej postavil domček, padla dohoda, že keď sám skončí s vážnym futbalom, pomôže nám. Vtedy totiž pôsobil v zahraničí. Veru, klobúk dole, akú partiu dal dokopy. Začul som aj také hlasy, že Sapara, Zošák, Božok či Almaský prišli k nám pre peniaze, čo absolútne nie je pravda. Ale, ako sami hovoria, kvôli kolektívu. Mám z toho ohromnú radosť a mladší hráči zase pred sebou skvelé vzory.



Pri viacerých bešeňovských postupoch ste boli aj vy ešte v pozícii aktívneho hráča, čo sa vám zvlášť v tejto chvíli vybaví?