V Jalovci medveď roztrhal ovce vo dvore rodinného domu

Dedinu navštevuje posledné noci pravidelne.

1. júl 2021 o 7:15 Ľubica Stančíková

JALOVEC. Erik Matejka chová v Jalovci pod Západnými Tatrami ovce. Má ich vo dvore u sesternici priamo za rodinným domom, kde býva. „Dali sme ich tam, aby sme nemuseli kosiť.“

V stredu ráno mu volala vystrašená sesternica, na trávniku našla ležať tri mŕtve zvieratá, jedna ovca ešte žila. Bála sa vyjsť z domu, nevedela, či medveďa nemajú ešte v záhrade.

„Najprv sme naisto nevedeli, aké zviera spúšť narobilo. Potom sme našli stopy od medveďa, hneď sme volali políciu aj zásahový tím, prisľúbili nám že dopoludnia prídu na miesto,“ opísal Matejka.

Ovce mali ohradené vo dvore zabezpečenom bráničkou. Medveď vošiel do záhrady domu priamo v dedine. Stalo sa mu to prvý raz, ale ako hovorí Matejka, medveď schádza do Jalovca posledné noci pravidelne. „Asi sto metrov od nás sú včelíny, medveď do nich chodil tri štyri noci po sebe.“

Mladý chovateľ hovorí, že mu nejde o náhradu škody na zvieratách, ale o to, aby polícia, zásahový tím aj ľudia vedeli, že dedinu navštevuje medveď. „Podľa stôp si nemyslím, že bude veľký, odhadujem to na 100-kilového mladého medveďa.“

