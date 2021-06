Primátor Blcháč nepodpísal uznesenie o schválenom rozpočte

Poslanecká väčšina dlhodobo žiada obmedzenie kompetencií primátora vykonávať rozpočtové zmeny.

30. jún 2021 o 11:53 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mesto Liptovský Mikuláš zostáva aj naďalej v rozpočtovom provizóriu. Hoci poslanecký zbor na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva štrnástimi hlasmi schválil rozpočet na rok 2021, primátor Ján Blcháč prijaté uznesenie nepodpísal. Podľa jeho slov schváleniu rozpočtu predchádzalo nelegitímne prijatie záverečného účtu za rok 2019, a tak sa o rozpočte na zastupiteľstve ani nemalo rokovať.



Poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci, disponujúci väčšinou v mestskom parlamente, už po niekoľkýkrát do uznesenia o záverečnom

účte zahrnuli klauzulu o obmedzení kompetencií primátora vykonávať rozpočtové zmeny. „Zo zákona o rozpočte rozhodujú poslanci. Je tomu tak asi všade, okrem nášho mesta, kde si primátor mení rozpočet bez akýchkoľvek limitov. Schválením rozpočtu by bola kompetencia primátora obmedzená, podobne ako je to všade na Slovensku," uviedol vo svojej reakcii na nepodpísanie uznesenia šéf poslaneckého klubu Nový Mikuláš Vincent Kultan.



Radnica predložila návrh 34-miliónového rozpočtu vo vyrovnanej podobe, práve na Kultanov podnet poslanci schválili aj niekoľko zmien v objeme 286-tisíc eur. Zrušiť sa mala jedna z dvoch viceprimátorských funkcií a obmedziť propagácia v mestskej televízii či mestskom mesačníku. Ušetrené peniaze by sa použili napríklad na opravu Glejárskej ulice či projektovú dokumentáciu a vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Podbreziny.



„Navrhované úpravy rozpočtu a jeho schválenie pre rok 2021, tak, ako ho prijali poslanci, ktorí majú väčšinu, má svoje neprofesionálne črty, pre ktoré ho nie je možné v praxi realizovať. Príprava rozpočtu je ucelený proces, ktorý musí zohľadňovať všetky zákonné postupy a každá jedna zmena sa premieta v jeho celkovom nastavení,“ vysvetlil postoj radnice predkladateľ rozpočtu Ivan Košík.

Podľa predsedu najsilnejšieho poslaneckého klubu poslanci v procese prípravy rozpočtu opakovane zvolávali stretnutia s vedúcimi odborov s cieľom pripraviť zákonný rozpočet a dohodnúť sa na pravidlách. „Primátor zakázal zamestnancom úradu na tieto stretnutia prísť a zakázal im aj komunikovať s poslancami. Keď si ako poslanci riadne urobíme svoju prácu, aj nadprácu, a zle pripravené návrhy poopravujeme, primátor ich vetuje. Ako poslanec som urobil maximum pre schválenie rozpočtu a stále verím, že aj vo vedení mesta zvíťazí zdravý rozum," dodal Kultan.