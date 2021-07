Hnedé koše rozdajú ľuďom správcovia bytov

Obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš a jeho mestských častí dostanú do domácností hnedé koše na triedenie kuchynského odpadu. Mesto si od toho sľubuje úsporu za skládkovaný odpad.

2. júl 2021

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Od 1. júna spúšťa mesto Liptovský Mikuláš zber kuchynského odpadu. Zvyšky jedla, šupky, škrupiny, staré pečivo či napríklad kosti už nebudú ľudia sypať do koša na komunálny odpad, ale budú ho triediť do malého hnedého koša.

Ako vysvetlila Romana Nemcová, koordinátorka kampane Myslíme EKO, triedime

BIO na liptovskomikulášskom mestskom úrade, obyvateľom bytových domov roznesú hnedé koše správcovia bytov. Ľudia, ktorí bývajú v rodinných domoch, si po nádoby prídu osobne na zberné dvory na Podtatranského alebo na Okoličianskej ulici.

Košíky a prvé vrecká budú zadarmo

Mikulášania za hnedé nádoby platiť nebudú, dostanú ich zadarmo. Prvý raz dostanú zadarmo aj špeciálne rozložiteľné vrecká. „V štartovacom balíčku budú aj biologicky rozložiteľné vrecká, potom si ich budú obyvatelia buď kupovať, alebo môžu odpad do nádoby vyhadzovať bez vrecúšok,“ spresnila Nemcová.

Verejnoprospešné služby mesta minulý týždeň začali s rozmiestňovaním veľkých hnedých kontajnerov na všetky kontajnerové stojiská pri bytovkách. Pri rodinných domoch budú pri každom stojisku na triedený odpad.

Mesto projekt zatiaľ spúšťa, v prvej fáze plánujú, že hnedé nádoby budú vynášať raz týždenne. „Interval sa upraví na základe prvých skúseností podľa množstva odpadu,“ uzavrela Nemcová.

Odpad odhadzovali aj s obalmi

Mesto testovalo zber kuchynského odpadu na sídlisku Podbreziny. Najväčším nedostatkom bolo, že ľudia vhadzovali do hnedých nádob potraviny aj v obaloch a plastových vreckách. Tie ale do hnedých kontajnerov nepatria.

Vyzbieraný kuchynský odpad bude mesto ďalej spracovávať. „Neskončí bez úžitku na skládke, ale bude zhodnotený fermentovaním a kompostovaním, čím z neho vznikne užitočný kompost použiteľný pri úpravách parkov, verejných zelených plôch a na poľnohospodárske účely,“ doplnila hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.

Ako to funguje v Ružomberku

Mesto Ružomberok spustilo zber kuchynského odpadu v polovici júna, zatiaľ len pre časť Roveň. Ako vysvetlil hovorca mesta Viktor Mydlo, takmer dvetisíc domácnostiam tam rozdalo perforované hnedé košíky a už dva týždne odvážajú kuchynský odpad. Do prvej fázy investovalo mesto takmer 40-tisíc eur, nakúpilo nielen malé koše do domácností, ale aj veľké nádoby umiestnené na kontajnerových stojiskách.

„Podali sme dve žiadosti o granty, aby sme mohli zber rozšíriť do ďalších častí mesta, čakáme na ich vyhodnotenie,“ povedal Mydlo s tým, že výsledok by sa mali dozvedieť v najbližších dňoch. „Ak by nám žiadosti prešli, zber v celom meste vieme spustiť veľmi rýchlo,“ dodal.

Kuchynský odpad zbiera súkromná firma, ktorá ho odváža. Mesto síce má vlastnú kompostáreň, ale zatiaľ jej chýba technológia, ktorá by dokázala spracovať aj kuchynský odpad. Odpad odvážajú zatiaľ raz týždenne v zime raz za dva týždne. Mesto momentálne vyhodnocuje frekvenciu zberu, zatiaľ sa ukazuje, že raz týždenne nestačí, pretože hnedé odpadkové koše sa rýchlo zaplnia a v teplom počasí ich obsah kvasí a zapácha.