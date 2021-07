Ťažba štrku na Liptove znova ožíva

Liptovský Ján chce zmeniť územný plán, aby zabránil ťažbe štrkov. Známej liptovskej obci majú ťažiari preto hroziť žalobou.

3. júl 2021 o 7:30 Ľubica Stančíková

Na verejný hovor do Liptovského Jána prišlo takmer 140 ľudí. (Zdroj: Ľubica Stančíková)

LIPTOVSKÝ JÁN. Liptáci nechcú, aby sa poľnohospodárska pôda medzi dedinami zmenila na obrovský ťažobný priestor. Obec Liptovský Ján pripravila zmeny územného plánu, spoločnosť teraz hrozí žalobou.

Zámer ťažby štrku z pôdy v blízkosti Váhu postavila Liptákov pred dvoma rokmi na nohy. Výrazne by to ovplyvnilo životy ľudí nielen v Liptovskom Jáne, ale aj tesne susediacej Uhorskej Vsi, Závažnej Porube a liptovskomikulášskom Okoličnom.

Spísali vtedy veľkú petíciu, poslanci obecného zastupiteľstva sa verejne zaviazali, že zmenia územný plán tak, aby sa na poľnohospodárskej pôde nemohlo v budúcnosti ťažiť. Zhodlo sa na tom všetkých sedem poslancov.

Zmena územného plánu nie je jednoduchá, potrebuje čas. Obci trvalo dva roky, kým všetko a podľa zákona pripravili. Koncom mája mali poslanci na obecnom zastupiteľstve definitívne prijať zmenu územného plánu a zabrániť tak premene obrovskej plochy na ťažobný priestor.

Starosta zmenu nepodpísal

Starosta ale pred zastupiteľstvom informoval o tom, že spoločnosť Slovenské štrkopiesky poslala obci list, kde oznamuje, že pokiaľ zmenia územný plán a zabránia tak ťažbe, podá na obec žalobu. Poslanci zmenu územného plánu odsúhlasili, teda šesť zo siedmich poslancov, jeden sa zdržal hlasovania. Starosta uznesenie nepodpísal, čím pozastavil jeho výkon.

Liptovskojánsky starosta Juraj Filo vysvetlil, že ak by ho podpísal, tak by prevzal na seba plnú zodpovednosť ako štatutár obce.

„Využil som svoje sistačné právo, teda právo nepodpísať uznesenie, pokiaľ mám obavu, že obci môže vzniknúť škoda,“ povedal Filo s tým, že keď sa v roku 2014 menil pôvodný územný plán tak, aby bolo možné ťažiť, nikto z verejnosti ani zainteresovaných inštitúcií nebol proti.

Starosta si nechal vec posúdiť právnikmi, ich názory sa rôznia, no ako vysvetlil, existuje možnosť, že spoločnosť by obec naozaj žalovala a v budúcnosti by súd rozhodol v jej prospech.