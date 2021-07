V Liptovskom Mikuláši budú rozdávať patenty na rozum

2. júl 2021 o 13:40 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Svetový vedátor a vynálezca Eduard Penkala sa narodil v Liptovskom Mikuláši pred 150 rokmi. Liptovskomikulášske múzeum Janka Kráľa chce domácim aj návštevníkom pripomenúť jeho život a prácu.

Od 2. júla spustia pravidelné piatkové podujatia so začiatkom o 18. hodine, počas ktorých predstavia Eduarda Penkalu ako výnimočného človeka, ktorý je, paradoxne, vo svojom rodisku neznámy, kým Chorváti ho považujú za jednu z najdôležitejších osobností svojich dejín.

Vynálezcu predstavia, ako inak, pútavo a interaktívne, aby múzeum nebolo len o prezeraní si exponátov. Výstavu doplnia modelom úseku Košicko-bohumínskej železnice, ktorej vláčiky budú môcť návštevníci sami ovládať. Bude prechádzať okolo modelu starej liptovskomkulášskej železničnej stanice.

V novej expozícii múzea nebude chýbať ani Penkalovo pero. Múzeum ho získalo od chorvátskej veľvyslankyne, ktorá osobne navštívila Liptovský Mikuláš pri príležitosti pomenovania ulice v mestskej časti Palúdzka.

Múzejníci vymysleli aj interaktívnu vedomostnú hru, ktorú budú môcť návštevníci hrať pomocou skenovania QR kódov v expozícii o Penkalovi. Ako odmenu získajú malú pozornosť a špeciálnu listinu, patent na rozum.

Návštevníkov bude vždy v piatky podvečer sprevádzať aj legendárny maskot s papierovou hlavou Eduarda Penkalu.

Múzeum takto vlani predstavilo G.F. Belopotockého, v roku 2019 sa zamerali na vedca Aurela Stodolu. S novou expozíciou vždy vyjdú do centra mesta, pri Penkalovi dodržia tradíciu. Na veľkých plagátoch sa návštevníci mesta dočítajú pútavé informácie o vynálezcovi. Múzejníci ich doplnili aj malou skrývačkou. Výtvarník do nich totiž skryl zvieratá a nepovedal, koľko ich je. „Ak niekto dokáže nájsť všetky skryté zvieratá, môže prísť k nám a dostane za to odmenu,“ povedal Hric.

Osobnosť Eduarda Penkalu múzejníci priblížia aj úplne netradične a moderne a tak, že by sa to určite páčilo aj jemu. Vymysleli totiž antistresovú maľovanku s motívmi zo života a práce vynálezcu, ktorá je určená nielen deťom, ale ocenia ju aj dospelí. „Maľovanka nemá predlohu, ľudia si ju môžu vymaľovať, ako chcú, ako to cítia. Namiesto predlohy sa dočítajú zaujímavosti o Eduardovi Penkalovi,“ uzavrel Hric.