Zhodnotili minuloročnú sezónu a pripravili sa na tú budúcu

Medzi mládežou U15 nastal obrovský úpadok, až polovičný. Na zasadnutí Liptovského futbalového zväzu za účasti takmer všetkých zástupcov liptovských futbalových klubov, čo sa týka 6., 7., a 8. ligy, prebehlo rozlosovanie do nastávajúcej sezóny.

5. júl 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOV. Vo štvrtok (1. 6.) sa v Liptovskom Mikuláši konalo futbalové rozlosovanie do novej sezóny 2021/2022 pod záštitou Liptovského futbalového zväzu (LFZ). Na zasadnutí, kde boli prizvaní z každého futbalového klubu aspoň po jenom zástupcovi, sa predstavili aj prvotné plány.



Predsedovi LFZ Igorovi Repovi sme v tejto súvislosti položili niekoľko otázok.



Ako prebiehalo celkové zasadnutie rozlosovania do novej sezóny?



Predseda ŠTK Jaroslav Dráb, mal celý priebeh zasadnutia veľmi dobre pripravený. Všetky prvotné plány boli schválené, teda až na mierne úpravy, čo sa predovšetkým hracích časov týka, tak aby to jednotlivým klubom vyhovovalo.

Zhodnotila sa aj minuloročná sezóna, ktorá, ako isto všetci vieme, bola len polovičná.

Všetci zúčastnení zástupcovia futbalových klubov boli veľmi ústretoví a celé zasadnutie sa tak nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére, čo ma ako predsedu veľmi potešilo.



Hodnotili niektorí zúčastnení aj to, že súťaž sa odohrala len polovičná?