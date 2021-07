V Štiavničke po piatich rokov (zase) budú chodiť na II. najvyššiu liptovskú súťaž

V sezóne 2015/2016 sa futbalisti TJ Družstevník Štiavnička porúčali z vtedajšej II. triedy, a tým padli na najnižšie poschodie v rámci Liptovského futbalového zväzu.

7. júl 2021 o 17:00 Ján Svrček

Súvisiaci článok Miestny richtár aj sám sproboval štvrté futbalové poschodie Čítajte

ŠTIAVNIČKA. V skrátenom ročníku 2020/2021 Družstevník skončil v ôsmej lige síce až tretí, no vzhľadom na ďalšie okolnosti, ktoré mu zahrali do karát, takisto mu patrí status postupujúceho tímu. Hlavne o tom sme hovorili s hrajúcim trénerom a zároveň kapitánom Štiavničky 32-roč-ným Martinom Rázgom.



Čo poviete na návrat do siedmej ligy?



Tešíme sa, že to konečne vyšlo. Snažili sme sa o to dva-tri rôčky. Máme radosť, no zároveň je to taký zvláštny pocit. Iné je, keď vyhráte posledný zápas a po ňom oslavujete.



Ale veď ste posledný majstrák v Iľanove víťazne zvládli (3:1)...



To áno. Išlo o jedinú jesennú dohrávku, keď stretnutie bolo odložené pre koronu v mužstve súpera. V Iľanove sme potrebovali vyhrať, aby žila naša nádej na siedmu ligu. Stále však náš postup bol len v rovine možno, pričom závisel od ďalších vecí. Mužstvo nemohlo niečo osláviť, čo nebolo isté.



Čo poviete, má Štiavnička súci káder na vyššiu súťaž?



Myslím si, že áno, lenže dvaja-traja skúsení hráči, vrátane Stanislava Žihlavníka, ktorý nám veľmi pomohol, končia, takže musíme hľadať za nich náhradu.



Ani postup ich nepresvedčí pokračovať?