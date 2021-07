Aj vo Švošove sa prepisovala futbalová história, ktorá dosiahla predsavzatie

Futbalisti OŠK Švošov skončili v piatej lige na druhej priečke. V obci Švošov tamojšia kožená futbalová lopta dosiahla zatiaľ najväčší úspech. Futbalisti OŠK Švošov v piatej lige, v skupine B, obsadil druhú priečku.

8. júl 2021 o 17:00 Ján Svrček

ŠVOŠOV. Súťaž ovládla 31-bodová Bešeňová a za ňou skončili dva 26-bodové tímy Švošov a Oravská Jasenica. O druhom mieste mužstva z Ružomberského okresu rozhodol vzájomný duel týchto súperov, zhodou okolností v poslednom kole. Ten vo Švošove sa skončil domácim víťazstvom 2:1.



Pred reštartom súťaže, teda pred poslednými dvomi kolami skráteného formátu ste vyhlásili, že pred vami je jednoznačný cieľ a to druhý flek, hoci mužstvu patrila štvrtá priečku s trojbodovým mankom na druhú Oravskú Jasenicu. Takže, úloha stopercentne splnená, či vy na to? – znela naša prvá otázka na hrajúceho kouča OŠK Švošov Tadeáša Lacka.



Určite, no bola to krátka, avšak veľmi ťažká cesta, zvlášť po psychickej stránke. Po niekoľkomesačnej výluke mužstvo čakali dva náročné duely. Najprv sa cestovalo do Trstenej, ktorá sa zachraňovala a bola odhodlaná všetko urobiť pre víťazstvo.

Stretnutie sme veľmi dobre zvládli a vyhrali 6:1. Nuž a potom prišla na rad priama konfrontácia o druhé miesto proti Oravskej Jasenici.

Bol to fantastický zápas, hodný určite aj štvrtej ligy. Športovo musím uznať, že hostia na ihrisku dominovali. My sme kontrovali predovšetkým bojovnosťou a trpezlivosťou.