O ceste, ktorá spojila Liptov s Vysokými Tatrami

Na spojenie so Štrbským Plesom čakali osemdesiat rokov.

11. júl 2021 o 6:15 Ľubica Stančíková

PODBANSKÉ. Volali ju, a niektorí stále aj volajú, Hercegova cesta. Podľa predsedu Jednotného roľníckeho družstva Malatíny Jozefa Hercega, ktorý odvážnu stavbu realizoval. Oficiálne sa cesta z Podbanského na Štrbské Pleso volala Tatranská cesta mládeže a bola posledným úsekom Cesty slobody popod Vysoké Tatry.

Cieľom výstavby cesty, posledného úseku pod Tatrami, bolo spojiť západnú časť Vysokých Tatier so Štrbským Plesom a napojiť Podbanské na podtatranskú cestnú sieť. Návštevníci Štrbského Plesa, ktorí cestovali zo západného Slovenska a Čiech, prichádzali okľukou cez Štrbu alebo Poprad, čo ich cestu predlžovalo.

Pôvodne viedla cesta do Tatier zo západu cez Vavrišovo, Pribylinu, no končila sa na Podbanskom. Ďalej pokračovala len cestička skôr pre turistov a vozy. Úsek z Podbanského sa koncom 50. rokov staval úplne nanovo. Nebolo to jednoduché, zhruba 15-kilometrový úsek z Podbanského viedol náročným terénom tatranských morén, bagrovanie veľmi sťažovali obrovské žulové balvany.

Cesta sa začínala pred Vavrišovom, nová trasa dedinu obišla, odklonila dopravu z jej stredu, rovnako to bolo aj v prípade Pribyliny. Na Podbanské kopírovala starú cestu a z osady vyššie, na Štrbské Pleso, ju naprojektovali úplne nedotknutou krajinou.

Prvé zámery boli ešte v 19. storočí

Na cestu čakali návštevníci Tatier, ale aj domáci neuveriteľných 80 rokov. Na potrebu výstavby cesty upozorňovala Liptovská župa už od roku 1889.

Dokonca Teodor Posewitz v roku 1890 vypracoval aj jej podrobný návrh. Stavba sa ale nerealizovala, dôvodom bol nedostatok financií a úvahy o tom, či je vôbec potrebná. Napriek tomu v úseku postavili aspoň turistický chodník.

Liptáci sa sna o ceste do Tatier nevzdali. Plán na jej výstavbu existoval ešte pred prvou svetovou vojnou.

V dobovej tlači z roku 1935 sa spomína zlé spojenie Tatier zo západu. Cesta medzi Veľkou Lomnicou a Matliarmi bola už vtedy zjazdná pre automobily celý rok, rovnako cesta z Popradu do Starého Smokovca. Návštevníci zo západu museli do Tatier prichádzať cez Štrbu. Ale strmá cesta s 15 ostrými zákrutami nebola veľmi pohodlná a bezpečná. Autá preto museli zachádzať do Popradu alebo až Veľkej Lomnice.

Bitka o cestu na brehoch Belej

„Tatry treba ukázať a predovšetkým sprístupniť tiež od západu. Nie je žiadnym tajomstvom, že je už vypracovaný projekt predĺženia Cesty slobody na západ. Obce Liptovský Hrádok, Svätý Peter (poznámka redakcie: dnes Liptovský Peter), Vavrišovo, Pribylina, Dovalovo i Kokava s dychtivosťou čakajú na začiatok stavby,“ spomína Matej Šepita v Podtatranskom Slovákovi.

Obce nielenže čakali, ale vraj medzi sebou aj súperili o to, po ktorej strane rieky Belá cesta pôjde. Veľmi dobre si uvedomovali, čo by to pre ich život znamenalo. Na jednej strane sa spojili pre cestu Pribylina, Vavrišovo a Liptovský Peter, na druhej strane to boli Dovalovo a Liptovská Kokava.

Turisti preferovali trasu cez Pribylinu, pretože bola bližšie k dovtedy málo prístupným krásam Liptovských hôľ oproti kokavskej trase, ktorá by bola kratšia.

„Stavba cesty týmto smerom môže sa prevádzať v neobmedzenej šírke v miestach takých, kde je minimálny pohyb materiálu, pozostávala by z dlhých priamok v nezvlnenom teréne, základy sú pevné a neohrozované.“

Šepita ďalej v príspevku z roku 1935 spomína, že stavba by pomohla veľkej nezamestnanosti. Vtedajšia hospodárska bieda zasiahla tamojších obyvateľov.

Poklesol stavebný ruch a remeslom väčšiny tamojšieho obyvateľstva bolo práve murárčenie, za ktorým cestovali do všetkých kútov. Obce sa vtedy zaviazali, že na stavbu cesty dodajú zadarmo kamenivo a aj pozemky.

Návštevnosť Liptovského Hrádku, vtedy prezývaná aj slovenské Zakopané, každým rokom stúpala. „Ako ťažko padne našim letným hosťom, keď len pohľadom zďaleka sa kochajú v krásach Liptovských hôľ, lebo pre zlé spojenie sa tam nemôžu dostať. Je v záujme tohto kraja i celého štátu, aby sa so stavbou tejto cesty čím skôr započalo.“

Chceli ju ťahať až do Zuberca

Už v roku 1938 štát vyčlenil na cestu, o ktorú horlivo bojoval aj klub turistov, 10 miliónov korún. Dokonca sa vtedy špekulovalo o jej predĺžení popod Tatry až po Kvačiansku dolinu, ktorou by pokračovala na Oravu.

Dokonca sa stretli zástupcovia dotknutých liptovských obcí a na porade tatranskej kancelárie pre cestovný ruch vypracovali plán, podľa ktorého mali všetky rozhodujúce úrady dostať informácie, aby sa mohol zmeniť projekt spred vojny, a tak došlo výstavbou Cesty slobody okolo Liptovských holí k podpore cestovného a automobilového ruchu na Liptove a Orave. Zdalo sa, že všetko bolo pripravené, peniaze, súhlasili aj obce. Len s cestou nie a nie začať.

Brigádovali tam mladí

Zdá sa, že spor medzi pribylinskou a kokavskou trasou napokon vyriešil Hynek Mužík z Liptovského Hrádku. V roku 1941 zasiahla lesy Kôprovej a Tichej doliny hrozná veterná smršť. Popadané stromy bolo treba odviezť. Štátne lesy v Liptovskom Hrádku uvažovali o stavbe úzkorozchodnej železnice po kokavskej strane. Napokon z plánu zišlo a ako spomína kronika obce Pribylina, súkromná firma Hynek Mužík, zaistiac si právo na vývoz dreva, postavila valcovanú cestu z Pribyliny na Podbanské a ďalej hlboko do Kôprovej a Tichej doliny. „Tak miesto bývalej veľmi zlej, hrboľatej poľnej cesty postavená bola dobrá vyvalcovaná,“ píše sa v kronike. Na základoch lesnej valcovanej cesty potom postavili poriadnu asfaltku.

Potreba cesty z Liptova na Štrbské pleso bola každým rokom naliehavejšia. Napokon mestský národný výbor rozhodol o tom, že cestu postavia v rámci akcie „Z“. Ako píše Peter Chudý v knihe Štrba, Štrbské Pleso v premenách času, po dlhých rokovaniach sa podarilo dospieť k dohode. 80 percent bude hradiť štát 20 percent sa zabezpečí brigádnicky. „Brigádnickú činnosť si zobral na starosť Zväz mládeže, ktorý vyhlásil túto akciu na Tatranskú cestu mládeže v rámci letnej aktivity študentov.“

Preto názov Tatranská cesta mládeže.

Začali pri Račkovom potoku

Z kroniky obce Pribylina z roku 1956 sa dozvedáme, že rada miestneho národného výboru s výstavbou cesty súhlasí a sama navrhla jej trasovanie v samotnej obci.

Rok nato museli štátnej ceste ustúpiť viaceré budovy, dve sypárne, tri humná a jeden dom.

S výstavou začali na jar 1958, vôbec prvý úsek bol od Račkovho potoka smerom na Podbanské.

Za každým vozidlom zostával kúdoľ prachu

O tom, ako práce prebiehali a jeho význame pre oblasť , sa v kronike obce z roku 1959 spomína:

„Cesta sa robí zväčša strojami a práca ide rýchle. Sú tam zamestnaní aj pribylinskí murári a niekoľkí robotníci. Stavbu novej cesty privítali najmä pracovníci lesov bývajúci na Podbanskom a taktiež majitelia chát v Hrdovom a Pod Surovým Hrádkom, lebo po novej ceste má byť zavedená autobusová doprava, a tak sa zlepší kultúra cestovania do toho krásneho tatranského okolia.“

V roku 1962 mala Pribylina cez dedinu už poriadnu asfaltovú cestu. „Takáto bezprašná cesta už bola potrebná, pretože cez obec je veľká premávka. Veľká premávka je najmä cez leto, keď cestujú tu autobusmi, motocyklami a osobnými automobilami výletníci, turisti a všelijakí návštevníci hôr a Tatier. Doteraz bola len štrková prašná cesta, takže za každým vozidlom ostal kúdol prachu, čo nebolo k zdraviu občanov a k čistote príbytkov,“ opisuje kronika.

Trvalo to takmer 10 rokov

Cestu stavalo Jednotné roľnícke družstvo Malatíny. Družstvo malo vtedy zvučné meno pre svoju takzvanú pridruženú výrobu, nezaoberali sa len poľnohospodárstvom, nezanedbateľný zisk malo z prevádzkovania legendárneho Dechtárskeho salaša, šili rôzne oblečenie, krojované bábiky, ale zaoberali sa aj stavbou ciest, napríklad tých v Malatínach. Zisk z výstavby cesty na Štrbské Pleso použili práve na zveľadenie svojho družstva.

S výstavbou začali v roku 1957, náklad bol 50 miliónov československých korún, a dokončili ju v roku 1968, dva roky pred Majstrovstvami sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách.

Súčasťou prípravy na športový šampionát bola rozsiahla rekonštrukcia celej cestnej siete pod Tatrami, vyrovnávali nebezpečné úseky, rozširovali cesty, a kde to bolo potrebné, stavali aj nové mosty a ochranné múry, aby sa nezosúvali svahy. Cestu slobody vtedy rekonštruovali Inžinierske stavby Košice v náklade 580 miliónov korún.

Bola pribylinským korzom

Pre osadu Podbanské, ktorá je dnes súčasťou obce Pribylina, bola cesta spúšťačom rozvoja. Pribudli hotely, lyžiarsky vlek, ktorý funguje dodnes. Zásadne zmenila aj život v dedinách na západnej strane Vysokých Tatier. „Po výstavbe mala cesta v našej obci oficiálne pomenovanie betónka. Hlavne v nedeľu bolo zvykom, že sa chodilo na prechádzku na „betónku“, ktorá bola začas akýmsi pribylinským korzom,“ priblížil Michal Králik z Pribyliny.

Kľukaté zákruty starej cesty stále vidieť nad Vavrišovom aj pod odbočkou do Pribyliny.



Za odbornú pomoc a konzultácie ďakujeme Michalovi Králikovi z Pribyliny

