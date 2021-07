Atlétka z Bobrovca Gabriela Gajanová ide na olympiádu do Tokia

Slovenský olympijský a športový výbor na svojom 59. valnom zhromaždení schválil zloženie výpravy na Hry XXXII. olympiády. Plénum jednomyseľne odobrilo nomináciu 39 športovcov (ďalší ešte môžu pribudnúť na základe dodatočných miesteniek), z toho piatich atlétov.

14. júl 2021 o 17:00 Ján Svrček

LIPTOV. V Tokiu v kráľovnej športu bude Slovensko reprezentovať aj Liptáčka Gabriela Gajanová, momentálne členka AK ZŤS Martin. V závere minulého týždňa 21-ročná osemstovkárka štartovala na 13. majstrovstvách Európy do 23 rokov v Taline. Tesne pred odchodom do estónskej metropoly sme rodáčke z Liptovského Mikuláša, ktorej osobný rekord je 2:00,58 min, položili niekoľko otázok.



Kedy ste sa dozvedeli o nominácii?

Ešte do 29. júna sa dali plniť limity. Takže nič som neriešila a čakala až na oficiálnu správu, a tá prišla 1. júla.



Aká bola vaša prvá reakcia, asi nechýbali emócie, čo poviete?

Netajím, do poslednej chvíle som si nebola istá. Samozrejme, ohromne som sa tešila. Určite mi pomohli úspešné majstrovstvá republiky a hlavne míting vo švajčiarskom Luzerne, kde som zabehla na 800 m najlepší slovenský výkon roka 2:03,36 min.



Vnímate účasť na olympiáde ako vrchol v doterajšej kariére?

Jednoznačne. Som strašne šťastná, že to vyšlo a chcem urobiť všetko preto, aby som po návrate domov bola so sebou spokojná.