Ružomberčania budú mať novú plaváreň

Ak pôjde všetko podľa plánu, do jej vody by mali prví kúpajúci vstúpiť o dva roky.

14. júl 2021 o 13:38 Martin Pavelek

RUŽOMBEROK. Napriek veľkej konkurencii v Bešeňovej, Lúčkach, Liptovskej Osade či Dolnom Kubíne poslanci mestského zastupiteľstva dali zelenú výstavbe novej mestskej plavárne. Predchádzala tomu diskusia, v ktorej padali argumenty pre, ale aj proti.

Plaváreň zisk bežne nevytvára

Vyzerá to tak, že ružomberská samospráva bude splácať ďalší úver, po mestských bytovkách by to mala byť mestská plaváreň. Odhadovaných šesť miliónov bez DPH by malo mesto zaplatiť z úveru. Ročne to vyjde na necelého pol milióna eur po dobu 15 rokov.

Mesto ale priame riziko úverovej zaťaženosti nepodstúpi. Úver si totiž bude brať mestská spoločnosť CZT.