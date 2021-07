Štyri rady ako spoznať v prírode bezpečný minerálny prameň

V podzemí Liptova sa nachádzajú obrovské zásoby minerálnej vody.

15. júl 2021 o 7:44 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Všetkého veľa škodí. Aj dobrého. Platí to i v prípade minerálnych vôd. Hoci sú tekutým zlatom, piť ich treba s rozumom, striedať typ minerálky a dopriať telu aj prestávku. Minerálne vody sa neodporúčajú piť dlhodobo, riskujeme obličkové kamene či problémy s cievami.

Liptov je mimoriadne bohatý na výskyt minerálnych vôd, no oficiálne sledované sú pramene len dvoch lokalitách, v Lúčkach a Korytnici. Tie majú stanovené aj ochranné pásma, v prípade Lúčok siaha až po hranicu Kvačian a Bobrovčeka.

Minerálne vody sú akoby odrazom krajiny, v ktorej sa tvoria a vyvierajú. Liptovskú kotlinu vypĺňa až 1,5 kilometra hrubá vrstva dobre rozpustného vápenca, ktorý vytvára obrovskú zásobáreň vody. Ak by to bola žula, ílovce či pieskovce, tie by vodu nedokázali nasiaknuť a odtiekla by hneď preč.

„Nielen Liptov, celé Slovensko je bohaté na výskyt minerálnych vôd. Sme geologicky pestrá krajina a také sú aj naše minerálne vody. Slovensko je výnimočné v množstve, kvalite minerálnych vôd, aj ich rôznorodosti,“ povedala Monika Orvošová, geologička Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, ktorá spolu s Tiborom Burgelom z Liptovskej vodárenskej spoločnosti prednášali o podzemnom bohatstve Liptova.

Podujatie zastrešila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov v rámci cyklu podujatí Nepoznaný Liptov.

Obrovská zásobáreň minerálnej vody

Na Liptove sa nachádza 32 lokalít výskytu minerálnych prameňov na Liptove. Napríklad v Bešeňovej ich boli až desiatky.

„Liptovská kotlina je obklopená pohorím zo severu aj juhu. Na severnom rozhraní je obrovský zlom, nazýva sa chočsko-podtatranský. Dažďové vody tečú po žulách do podzemia, do veľkých hĺbok, prechádzajú cez horniny vhodné na rozpúšťanie a obohacujú sa o minerálne látky. Podobný zlom je aj pod Nízkymi Tatrami,“ vysvetlila Orvošová s tým, že viac prameňov sa nachádza na južnej strane kotliny. Tieto zlomy prirovnala k poruchám, po ktorých vody cirkulujú.

Dôležitý je aj pomer minerálnych látok, na Liptove má voda množstvo vápnika a horčíka, tiež hydrogén-uhličitany a oxid uhličitý. Ako povedala geologička, vápnik a horčík sú to výborne vstrebateľné minerály. Ideálny je pomer jedna ku trom, teda vápnika by malo byť trikrát toľko ako horčíka.

„Minerálne vody sú vhodnou voľbou nápoja, ak to nepreháňame. Je to prírodný produkt, ktorý obsahuje minimum toxínov.“

Zanikli pri stavbe Liptovskej Mary

Jednou z najväčších oblastí s výskytom minerálnych vôd je Bešeňová. Ako vysvetlila Orvošová, je to geologicky veľmi komplikovaná oblasť. V minulosti tu bolo okolo 30 prameňov, tie sa porušili pri výstavbe priehrady a železnice. Vznikli ale ďalšie pramene, voda si našla cestu inde.

Bešeňovské travertíny a pramene sa nachádzajú na nive Váhu a prameň je voľne prístupný, nedá sa prehliadnuť, v okolí sú farebné travertíny, charakteristickú farbu im dáva obsah železa vo vode.

V tejto oblasti robili vrt s hĺbkou okolo 420 metrov. „Zistilo sa, že najvyššia cirkulácia bola v najväčších hĺbkach, v rozpustných vápencoch a dolomitoch. Bešeňovská voda sa využíva na rekreáciu.

„V roku 1987 urobili veľký vrt do hĺbky dva kilometre. Narazili na veľmi výdatný zdroj vody, ktorý dával okolo 45 litrov za sekundu a voda mala 60 stupňov Celzia. Izotopový rozbor potom ukázal, že voda tu zotrvá aj tisíce rokov a môže byť stará aj 20-tisíc rokov,“ pripomenula geologička.