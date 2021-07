V Závažnej Porube začali s prvotnými oslavami k 90. výročiu

V septembri by mali prebiehať slávnostné oslavy k 90. výročiu vzniku športu v Závažnej Porube. Už v sobotu (17. 7.) však odštartovali prvotné slávnosti, pretože organizátori nevedeli zaručiť, aká situácia kvôli covidu v septembri bude.

20. júl 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

ZÁVAŽNÁ PORUBA. „Dnešné podujatie vzniklo pri príležitosti osláv ku dňu 90. výročia od vzniku športu v obci Závažná Poruba, ktoré je tohto roku, a sú to také otváracie slávnosti, pretože v septembri chystáme ešte oficiálne slávnosti, ktoré by mali prebiehať v našom kultúrnom dome. Tam by sa mal premietať aj historický dokument o našej obci a zároveň budú ocenení ľudia, ktorí sa pričinili a celkový chod športu v Závažnej Porube,“ ozrejmila nám jedna z organizátoriek Katarína Poliaková.



Prvotné športové oslavy sa spojili s akciu s názvom: Hýb sa po novom (3. ročník) a 90 rokov športu v obci, ktoré boli pod záštitou obce Závažná Poruba a Epicentra Záv. Poruba. Oslava sa začala už ráno otvorenými tréningami lyžiarskeho klubu Opalisko, bežeckého klubu Opalisko, gymnastiek a prebiehal stolnotenisový turnaj pod záštitou ŠK Záv. Poruba. Nasledoval futbalový zápas medzi horným a dolným koncom obce, kde slávnostný výkop patril starostovi Pavlovi Beťkovi. Zvíťazili futbalisti z vyš-ného konca výsledkom 3 : 1. Potom sa predstavili v priateľskom zápase aj futbalisti A-mužstva Záv. Poruby. Tí si zahrali proti Lipt. Jánu, stav bol nerozhodný 1:1.



Oslavy boli doplnené rôznymi atrakciami pre deti, ukážkou veteránov, jogy, skateboardingu, kde bola aj snowboardistka Klaudia Medlová, ukázať a ozrejmiť nordic walking prišla Zuzana Zadrabajová a zatancovala skupina Seniorka.

