Začína sa Olympiáda, vodáci idú už od nedele

Liptovskí vodáci: Grigar, Škáchová, Mintálová. Pôvodne sa OH v Tokiu 2020 mali konať od 24. 7. do 9. 8. 2020. Celosvetová pandémia ochorenia covid-19 však zapríčinila preloženie na nový termín. Olympiáda sa uskutoční od 23. júla do 8. augusta.

21. júl 2021 o 18:00 Tomáš Kučera, TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Slovenskí vodní slalomári ako prví zo slovenskej olympijskej výpravy odleteli do Tokia. V utorok nabrali smer Japonsko singlisti Matej Beňuš, Monika Škáchová a kajakári Jakub Grigar s Eliškou Mintálovou.

Kým mužská časť predvoja ide na svoje druhé hry, Škáchovú i Mintálovú čaká prvá účasť pod piatimi kruhmi.

Druhá olympiáda čaká Jakuba Grigara, ktorý v Brazílii obsadil v K1m piate miesto. Spomedzi slalomárov mal istotu účasti v Tokiu ako prvý. Vlani však pre pandémiu hry odložili, a tak aj najdlhšie čakal. Podľa vlastných slov mu však odklad nevadil, práve naopak, využil čas na ďalšiu prípravu. Tá mu zrejme pomohla, keď na poslednom SP pred olympiádou zvíťazil v nemeckom Markkleebergu.



„Ja ten rok vnímam ako veľkú výhodu. Ešte pred rokom tam bolo veľa vecí, na ktorých sme museli pracovať. Všetky tieto veci sme stihli a postupne sme vyriešili všetky veci na vode i mimo a teraz idem v takej forme, v akej som si predstavoval,“ povedal Grigar.

O ambíciách nechcel príliš hovoriť, v prvom rade chce zo seba vydať maximum, no verí, že ak sa mu to podarí, mohol by vylepšiť piatu priečku z Ria.

„Nerád hovorím o konkrétnych miestach a ambíciách, pretože vo vodnom slalome sa voda každú sekundu mení a nedá sa to odhadnúť. Budem rád, keď prídem do cieľa so svojou jazdou a možno to potom vydá aj na nejaký lepší výsledok.“



Nová skúsenosť čaká Škáchovú, ktorá si vybojovala účasť pri olympijskej premiére ženskej C1. Dvadsaťjedenročná pretekárka si uvedomuje, že pandémia ovplyvní atmosféru, ale aj v zložitejších podmienkach je pripravená podať čo najlepší výkon:

„Budem sa snažiť ísť tak, aby som bola čo najspokojnejšia. Nebude to ako na predchádzajúcich olympiádach, ale musíme sa prispôsobiť. Kým Beňuš s Grigarom už pred dvoma rokmi navštívili olympijský kanál, Škáchová sa s ním zoznámia až po príchode. Podľa Škáchovej to však nie je nevýhoda:

„Myslím si, že dva týždne je dosť dlhý čas na tréning a pokúsim sa z toho vyťažiť čo najviac.“

Kajakárka Mintálová v internej kvalifikácii zdolala stálice slovenského vodného slalomu Elenu Kaliskú aj Janu Dukátovú. „Chcem ísť takú jazdu, aby som bola spokojná. Myslím si, že ak sa mi podarí ísť naplno, mohlo by to vyjsť aj na pekný výsledok.



Na Hrách XXXII. olympiády sa bude bojovať celkovo o 339 medailových kompletov. Do programu sa vrátia bejzbal a softbal, novými športami budú športové lezenie, karate, surfing a skejtbording.

Organizátori využijú aj časť športovísk z roku 1964, celkovo sa bude súťažiť v 33 objektoch. V októbri 2019 Medzinárodný olympijský výbor rozhodol, že maratón a preteky v chôdzi sa z dôvodu obáv z vysokých teplôt uskutočnia na ostrove Hokkaidó v Sappore.



VODNÝ SLALOM: program na OH v Tokiu:

Nedeľa (25. júla): Kvalifikácie – C1 M (6:00 h a 7:47 h), K1 ženy (6:47 h a 8:45 h).

Pondelok (26. júla): C1 M – semifinále (7:00 h), finále (8:45 h).

Utorok (27. júla): K1 Ž – semifinále (7:00 h), finále (9:00 h).

Streda (28. júla): Kvalifikácia C1 ženy (6:00 h a 7:57 h), K1 muži (6:47 h a 8:45 h).

Štvrtok (29. júla): C1 Ž – semifinále (7:00 h), finále (8:45 h).

Piatok (30. júla): K1 muži – semifinále (7:00 h), finále (9:00 h).

(časy jednotlivých štartov sú už prepočítane na európsky čas, pozn. red.)

