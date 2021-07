Nováčik MFK Tatran bol Slovanu vyrovnaným súperom, záver však nezvládol

V prvom zápase najvyššej futbalovej súťaži Fortuna lige si mikulášski futbalisti body nepripísali, keď podľahli bratislavskému Slovanu v samom závere stretnutia 4:1.

25. júl 2021 o 0:36 Tomáš Kučera, TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti úradujúceho majstra Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v 1. kole sezóny 2021/2022 nad MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:1. Zápas hraný v NTC v Poprade bol pre domácich Liptákov premiérový v najvyššej futbalovej súťaži.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - ŠK Slovan Bratislava 1:4 (0:1)

Góly: 68. Pinte - 23. D. Krčík (vlastný), 72. Lichý, 78. Abena, 90+1. Ratao. Rozhodovali: Prešinský - Ádám, Galo, ŽK: Bartoš - Rabiu, 1000 divákov.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Luksch - A. Krčík, D. Krčík, Hranáč, Flak – Staš, Gerát (90. Kim) – Laura (63. Švec), Bartoš, Káčerík (79. Andrič) – Pinte

ŠK Slovan Bratislava: Šulla - Pauschek, Kashia, Abena, De Marco – Mustafič (46. Čavrič) – Hrnčár (74. Weiss), Lichý (83. Kankava), Rabiu, Strelec (74. Ratao) – Henty (86. Zmrhal)

Priebeh stretnutia:

Úvod zápasu priniesol zaujímavé dianie a viacero streleckých pokusov. Obrany na oboch stranách zblokovali niekoľko striel. V 10. minúte si brankár domácich Luksch poradil s pokusom Hrnčára, na opačnej strane Šulla zvládol náročnú situáciu po rohovom kope Liptákov. Gól ešte nepriniesla ani šanca Rabia, proti ktorej pohotovo zasiahol Luksch. V 23. minúte Hrnčár odcentroval do šestnástky domácich a obranca domácich Dávid Krčík si nešťastne zrazil loptu do vlastnej bránky. Liptáci sa snažili o vyrovnanie, ale v zakončení im chýbala chladnokrvnosť aj presnosť. V 34. minúte zblokoval Mustafič strelu Pinteho, na opačnej strane sa Henty tešil predčasne, pretože jeho gól neplatil pre ofsajd.



V 51. minúte sa k strele z hranice šestnástky dostal kapitán Liptákov Bartoš, ale jeho prízemný pokus nevystrašil Šullu. Následne však iniciatívu prevzali slovanisti, ale zakončeniu Strelca zo 61. minúty chýbala presnosť. Domáci sa prvého ligového gólu dočkali v 68. minúte, keď Adam Krčík odcentroval do šestnástky a Pinte tečoval loptu do Šullovej bránky. Nerozhodné skóre však už o tri minúty zmenil Lichý, ktorý sa dostal pred brankára Lukscha a zblízka upravil na 1:2. Hostia získali istotu a v 78. minúte definitívne rozhodli o troch bodoch, keď Abena zvnútra šestnástky potrestal slabý dôraz obrany domácich, keď zužitkoval center Weissa - 1:3. Definitívnu podobu výsledku dal v nadstavenom čase Ratao, keď zblízka prekonal Lukscha - 1:4.

Hlasy trénerov:

Marek Petruš, tréner MFK Tatran Liptovský Mikuláš:

"Gratulujem trénerovi hostí k zaslúženému víťazstvu jeho tímu, pretože ten bol lepší, mal viac gólových šancí. Bol som spokojný so 70 minútami, počas ktorých naše mužstvo pracovalo svedomito. Mrzí ma záverečných 20 minút, počas ktorých sme boli za chyby potrestaní. Myslím si, že ak odstránime nedostatky v defenzíve, tak môžeme byť prínos pre Fortuna ligu."

Vladimír Weiss, tréner ŠK Slovan Bratislava:

"Samozrejme, že sme radi, že si odvážame tri body, pretože prvý zápas na ihrisku nováčika býva vždy nepríjemný. To sa aj potvrdilo. Uhrali sme to, čo sme museli. Potrebovali sme aj ušetriť sily hráčov, ktorí hrali v stredajšom pohárovom zápase. Šancu dostali aj hráči z lavičky, ale v Slovane to nie sú hráči z lavičky, ale do konkurencie. Niektorí odohrali veľmi dobrý zápas, niektorí nie, ale to je normálne, keď máte väčší herný výpadok. Výsledok 4:1 so súperom, ktorý sa veľmi snažil, je dobrý. Hráčov som upozorňoval, aby si dali pozor na možnú chybičku a to sa aj stalo pri vyrovnávajúcom góle na 1:1. Potom sme pridali v útočnej fáze a dali sme tri góly. Na úvod je to pre nás dobré víťazstvo, ale vieme hrať aj lepšie."

