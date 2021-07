Aj do tretice vyhrala Váleková. Medvede na trati nestretli

V Jakubovanoch sa v uplynulú sobotu(24. 7.) konalo 3. kolo MTB série Cvyklo pohára 2021, pod názvom FILIŠTÍN, ktorý napísal už svoj 8. ročník pretekov horských bicyklov.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, JAKUBOVANY. O desiatej hodine za príjemného slnečného letného dňa odštartovali preteky Filištín v rámci MTB série Cvyklo pohára na horských bicykloch v Jakubovanoch.



Hojná tohtoročná účasť, kde konečný sumár dňa napočítal 165 štartujúcich, vrátane deti, vyčaroval hlavnému organizátorovi a riaditeľovi pretekov Jurajovi Grešovi úsmev na tvári.





„To, že tu dnes máme takúto účasť nadšených bikerov, je pre mňa osobne a aj pre celý náš organizačný tím obrovská vďaka za všetku tú vynaloženú prácu,“ nechal sa počuť Grešo.



Hlavná trať sa výrazne nemenila a takmer až na drobné úpravy sa išla v nezmenenej réžii, čo predstavuje dĺžku 29 km s prevýšenie cca 676 metrov.

Bikeri štartovali pred Obecným úradom v Jakubovanoch a pokračovali lesnými cestami, kde nad nimi svietil známy vrch Západných Tatier – Baranec.



„Trať sa snažíme nejako výrazne nemeniť a v konečnom dôsledku ani nie je prečo, pretože podľa slov skalných pretekárov im vyhovuje. Dnes bola pomerne rýchla a tvrdá, lebo už dlhšie výrazne nepršalo,“ upresnil technickosť trate riaditeľ a s úsmevom odpovedal na otázku, či nevidno popri trati aj nejaké medvede:



„Tak určite tam niekde budú, veď jazdíme v podhorskej oblasti, kde vieme, že behajú. Ale zatiaľ sme ich nevideli a pri tak hojnom počte štartujúcich verím, že by do trate nevbehli, aj keď stať sa môže hocičo. A ak by náhodou medveď vybehol, pretekári idú rýchlo, tak by mu ušli“ s veľkým úsmevom podotkol Grešo.



Na Filištíne a v treťom kole Cvyklo pohára bol na hlavnej trati medzi mužmi najrýchlejší Radovan Bíroš pred druhým Peťom Foltom, ktorý na víťaza v cieli strácal 47 sekúnd.



Hlavná trať v ženskej kategórii už tradične, ako na dvoch predchádzajúcich kolách, patrila Veronike Válekovej.



Organizátori Filištína na čele s Juraj Grešom si do budúcna želajú, aby sa tomuto obľúbenému MTB podujatiu darilo minimálne tak ako doteraz. A veria, že sa v minimálne tak hojnom počte stretnú aj o rok.

Na záver poďakovali všetkým účastníkom, partnerom a dobrovoľníkom.



Výsledky:

Juniori: 1. Brudny Karel 1:09:56,2, 2. Lipničan Matúš 1:12:11,4, 3. Machaj Marek (SkialpBobrovec) 1:14:19,2,

Ženy: 1. Váleková Veronika (TJ Družba Smrečany Žiar) 1:25:50,7, 2. Glajzová Erika 1:27:10,1, 3. Janíčeková Alena 1:29:40,2,

Muži: 1. Bíroš Radovan 1:06:29,2. Folta Peter (Sportakus cycling team) 1:07:17,2, 3. Sekan, Michal (Skialp Bobrovec) 1:09:11,3, 4. Trizna Lukáš (Skialp Bobrovec) 1:09:56,4

Skúsené ženy: 1. Schelling Žaneta (Malatiná) 1:40:01,6, 2. Kellová Lenka(KBL Jasná) 1:42:36,4,

Skúsení muži: 1. Cibula Igor(Liptov cycling team) 1:07:17,8, 2. Martiška Jozef (KNAC Ružomberok) 1:09:55,3, 3. Bohúň Andrej (Ružomberok) 1:10:58,8,

Veteráni: 1. Longauer Pavel 1:22:57,8, 2. Kandera Ladislav (KNAC Ružomberok) 1:23:46,0, 3. Košo Rastislav (Svätý Kríž) 1:27:18,4,

Mini/dievčatá (700 m): 1. Triznová Kristína (BMX team Liptov),

Mini/chlapci (700 m): 1. Juha Martin (Kráľová Lehota),

Malé deti/chlapci (1400 m): 1. Mydliar Šimon (ŠKC Liptovská Lúžna),

Malé deti/dievčatá (1400 m): 1. Klobušická Karolína, Mladšie žiačky (3 km): 1. 412 Rázusová Martina,

Mladší žiaci (3 km): 1. Šulc-Ján Hubert(Demänová), 2. Libák Samuel(Závažná Poruba),

Staršie žiačky (6 km): 2.Váleková Lea(Opalisko Závažná Poruba),

Starší žiaci (6 km): 1. Hurák Tomáš, 2. Balco Jakub (Uhorská Ves)