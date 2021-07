Hrádok nevie, či začne, Štiavnica s ambíciou

V III. najvyššej súťaži reprezentujú Liptov dva kluby. ŠKM Liptovský Hrádok, ktorému sa ligu v minulej sezóne podarilo udržať, a solídne hrajúci futbalisti TJ Družstevník Liptovská Štiavnica.

26. júl 2021 o 16:00 Tomáš Kučera, Ján Svrček

TIPOS III. LIGA STRED

Účastníci: ŠKM Liptovský Hrádok, Tj Družstevník Liptovská Štiavnica, MŠK FOMAT Martin, Tj Tatran Oravské Veselé, FK Podkonice, ŠK Prameň Kováčová, TJ Jednota Bánová, TJ Baník Kalinovo, MFK Dolný Kubín, FTC Fiľakovo, MŠK NOVOHRAD Lučenec, TJ Krásno nad Kysucou, MFK Žarnovica, MŠK Rimavská Sobota, FK Čadca, FK Rakytovce

ŠKM Liptovský Hrádok

Predseda FO ŠKM Ján Hanula:

Dá sa povedať, že nás dobehla minulosť. Ale poďme po poriadku. Po skončení súťažného ročníku 20-21 prišla vzápätí zlá správa. Tréner Anton Kočiš dostal ponuku z Ružomberka, ktorú akceptoval, v súčasnosti je asistent trénera prvoligového dorastu.

V tomto čase bolo v kádri 16 hráčov a chystali sme sa posilniť, a to hráčmi z dorastu a blízkeho okolia, avšak aj tu sme sa prepočítali, resp. nečakali sme, že z družstva dospelých postupne odídu Michal Žákovič – údajný koniec s futbalom, Ladislav Porubän- odchod do Lipt. Štiavnice, Erik Pastva- odchod do zahraničia FC Ibach vo Švajčiarsku, Adam Hutník – odchod do Bešeňovej, Adam Vávro – odchod do Rakytoviec, Šimon Koleň – odchod do Lipt. Štiavnice, Filip Kubus – študijné povinnosti – Prešov.



Samozrejme sme „rozhodili siete“ a hľadali posily. Postupne prišli do prípravy, ktorú sme začali bez trénera, Baran a Kováč z Tatrana, resp. Závažnej Poruby, ktorí po dvoch týždňoch ohlásili, že nesúhlasia s podmienkami (hlavne finančnými) a v ŠKM tak končia. S podmienkami nesúhlasil ani Cyprián Vaľko zo Žarnovice, ktorému sme ponúkli aj ubytovanie. Z východu sme prehovorili ešte na jednu sezónu Ľubomíra Jurču 38-ročného, no ten prakticky po týždni skončil, pretože odchádza za prácou do zahraničia. Samozrejme, že sme oslovili aj hráčov, ktorých sme vychovali, no bezvýsledne, buď už futbal nechcú hrať, čo je smutné, alebo nemôžu, hlavne z pracovných dôvodov. Martin Slivoš, Patrik Vrabec, Jakub Koreň.

11. 7 . 2021 sme sa na spolupráci dohodli s trénerom Tomášom Hvozdíkom, ktorý začal prípravu s jedenástimi hráčmi, pritom dvaja sú brankári.



Čo k tomu dodať. Covid nás stál zníženie rozpočtu pre futbal o jednu tretinu. I napriek zníženiu odmien chalani dokázali v posledných troch stretnutiach vyhrať a vybojovať tak pre mesto a klub III. ligu. V súčasnosti je stav taký, že ak sa nám nepodarí zohnať aspoň troch hráčov, štart v tretej najvyššej súťaži sa konať nebude. Pritom jediná alternatíva sú hráči zo zahraničia, ktorí však budú drahší ako tí, ktorí s nami spoluprácu odmietli, či už z osobných, alebo pre nich zištných dôvodov.



Osobne som sklamaný z hráčov, ktorým sme pomohli, či už so zamestnaním, či ubytovaním, v neposlednej miere aj s tými, ktorých sme naučili „chodiť“ po ihrisku, ich výchova nás stála nemalé prostriedky a títo sa ku klubu otočili chrbtom a zamenili tretiu ligu za podstatne nižšie súťaže.

Naopak, som rád, že chalani, tí cezpoľní, sa ku klubu postavili tak, ako keby tu hrávali odmalička. V kabíne ostala tá časť, ktorá chce hrať futbal, tá časť, ktorá chce naše mesto a klub reprezentovať v zeleno-bielych farbách a týmto hráčom nemám problém poďakovať a podať ruku.

Problémov akoby nebolo málo. Prichádza ďalšia nezmyselná vlna testovania, ktorá doslova ničí šport a s ním aj futbal, nás v Liptovskom Hrádku úplne. Ak sa nepoľaví alebo neupustí od tohto testovania všetkých hráčov aj mládeže, pred každým zápasom, tak ja ako predseda normálne uvažujem o tom, že neprihlásim do súťaže žiadny tím. My na testovanie peniaze nemáme a už vôbec si to neviem predstaviť, ako by to bolo, aby pred víkendom išli všetci hráči, čo predstavuje cca 50-60 ľudí, kde ich otestujú. A stále hovoríme len o jednom klube, a čo ostatné? Porovnávať, že tam a tam sa môže chodiť bez testu a neobmedzene už nemá zmysel, nemám na to síl.

Na záver to zhrniem. Konečné rozhodnutie, či budeme hrať alebo nie, padne počas tohto týždňa, tesne pred začiatkom súťaže.

Ostáva už len málo času, ale pokúsime sa o nemožné. Dúfam, že to vyjde.