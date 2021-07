Bešeňová je nováčik, Závažná Poruba s posilami

V 4. najvyššej súťaži skupina sever máme po niekoľkých rokoch, kde figurovala len Závažná Poruba, aj nového člena – a tým sú futbalisti z Bešeňovej, ktorý si postup zaslúžene vybojovali.

26. júl 2021 o 18:00 Tomáš Kučera, Ján Svrček

IV. liga skupina SEVER

Účastníci: OŠK Bešeňová, ŠK Závažná Poruba, MŠK Kysucké Nové Mesto, OFK Teplička nad Váhom, OŠK Rosina, FK Slovan Žabokreky, ŠK Javorník Makov, FK Slávia Staškov, ŠK Olympia Bobrov, ŠK Dynamo Diviaky, ŠK Tvrdošín, FK Tatran Turzovka, OŠK Baník Stráňavy, TJ Družstevník Belá – Dulice

OŠK Bešeňová

Jozef Kapláň, hrajúci tréner:

Už netrpezlivo čakáme, kedy to vypukne. U nás stále vládne eufória, chalani, ktorí chceli ísť do štvrtej ligy, sú plní odhodlania. Bešeňová je v role nováčika a všetci dobre vieme, že nás čakajú ťažší súperi ako v piatej lige. Už sme sa o tom mohli presvedčiť aj v rámci prípravy, v poslednom dueli s účastníkom tretej ligy Podkonicami (4:4). Doteraz sme boli zvyknutí, že v súťažných zápasoch bola lopta zväčša na našich kopačkách, v štvrtej lige si ju budeme musieť najprv vybojovať a potom ešte viac vážiť.



Čo sa týka kádra, Adrián Bartoš odchádza do Tatrana Liptovský Mikuláš a chlapcovi chcem popriať, nech sa mu darí. V kolónke príchody máme momentálne dve mená – útočníka Adriána Praženicu z Liptovskej Štiavnice a obrancu Adama Mútnika, ktorý naposledy hrával v Liptovskom Hrádku. V prvom rade si želám, aby sa súťaž kompletne dohrala.

Čo sa týka nášho umiestenia, pomôžem si viackrát oprašovanou frázou – plávať v pokojných stredných vodách. No my to myslíme takto vážne. Aj naďalej, mužstvo trénuje dva razy do týždňa.