Futbalová 8. liga a jej aktéri. V Jamníku si pripomenú už sté výročie

V osmičke máme deväť tímov, ktoré veria, že sa súťažé dohrajú, ak teda kvôli aktuálnym opatreniam sa liga vôbec začne.

29. júl 2021 o 19:15 Tomáš Kučera

8. liga –

Účastníci: TJ Tatran Hybe B – Kráľova Lehota, ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová, TJ Tatran Liptovské Revúce, TJ Liptovský Ondrej, OŠK Svätý Kríž, OFK Podtureň, TJ Valaská Dubová, TJ Gôtovany, OŠK Jamník

(K. Lehota hráva domáce zápasy v sobotu)

TJ Valaská Dubová:

Marián Jantek, predseda:

Azda nová sezóna nám vyjde lepšie a už sa aj kompletne dohrá. Zhruba jedno desaťročie ja naša obec v najspodnejšej súťaži. Deväťčlenná ôsma liga nám dáko nesedí, boli sme skôr za dve skupiny siedmej ligy, ale vraj tým by druhá najvyššia súťaž v Liptove utrpela na kvalite. No neviem, či by to nebolo lepšie riešenie. Posledná jeseň nám absolútne nevyšla, predtým mužstvo pravidelne zimovalo na horných priečkach. Žiaľ, teraz sme sa ocitli na opačnom konci a hore išli až štyri tímy. Vyššia súťaž by určite bola pre hráčov novou motiváciou. Chlapov máme dosť, avšak na začiatku je to viac-menej pravidlom, no potom sa káder zoštíhľuje. Mužstvo je momentálne bez trénera, no boli by sme veľmi radi, keby sa do Dubovej vrátil Peter Dittrych, ktorý u nás trénoval pred odchodom do Lúčok.