Strieborný kajakár Grigar a tréner Gejdoš to dokázali

Tvrdý tréning a odhodlanie im priniesli na OH v japonskom Tokiu 2020 historické striebro v kajaku.

2. aug 2021 o 8:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, TOKIO. Všetky štyri, respektíve tri mikulášske vodnoslalomárske lode, ktoré nás reprezentovali na aktuálnych letných olympijských hrách v japonskom Tokiu, sú už doma. Mikulášski vodáci: strieborný Jakub Grigar s trénerom Stanislavom Gejdošom, Monika Škáchová s trénerom Tomášom Mrázom a Eliška Mintálová, ktorú trénuje Peter Cibák ml..



V nedeľu (1. 8.) o 11: 00 hod. ich slávnostne privítali prívrženci vodáctva pred Lodenicou, kde im ich domáci klub Kanoe Tatra klub Liptovský Mikuláš pripravil príjemné prekvapenie.



Do útrob lodenice ako prvý prišiel práve ten najúspešnejší, strieborný kajakár Jakub Grigar, a ako sme u neho zvyknutí, s úsmevom na tvári.

„Je to niečo neskutočné, čo sa tu deje, som veľmi milo prekvapený, koľko ľudí prišlo. Zároveň ma veľmi teší, že tento strieborný olympijský úspech so mnou zdieľajú a doslova prežívajú aj fanúšikovia vodáctva a celého športu vôbec. Je to obrovská radosť,“ nadchýnal sa Grigar.