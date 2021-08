Chcú stavať novú modernú štvrť

Na Bystrickej ceste, za Lidlom, plánujú na jeseň začať stavať prvý osempodlažný bytový dom so 77 bytmi. Developer sa netají tým, že tam chce postupne vybudovať niekoľko stoviek bytov.

3. aug 2021 o 9:58 Martin Pavelek

Developer chce stavať osempodlažný bytový dom so 77 bytmi za približne sedem miliónov eur na Bystrickej ceste, za predajňou Lidl. (Zdroj: ODEKO)

RUŽOMBEROK. Nedostatok bytov je celoslovenský problém. Záujem ľudí o ne je veľký, no výstavba nenapreduje primeraným tempom. Desaťtisíc bytov, ktoré sľuboval Boris Kollár pred voľbami, ešte dlho nikto neuvidí, ak vôbec.

Iniciatívy sa preto chytili samosprávy, dobrým príkladom je Bešeňová, ktorá stavia už siedmu bytovku. V Ružomberku mestský úrad rozpracoval výstavbu viacerých bytových domov, ktoré by mohli skončiť ako mestské nájomné.

Teraz k nim pribudol zámer developera ODEKO. Ide stavať osempodlažný bytový dom so 77 bytmi za približne sedem miliónov eur na Bystrickej ceste, za predajňou Lidl. Predaj bytov by chcel spustiť v septembri, prví majitelia by sa mohli nasťahovať v roku 2023.