Za rok tri vážne nehody, na Čertovici padajú autá do rokliny

Za rok sa stali tri vážne dopravné nehody.

7. aug 2021 o 7:00 Ľubica Stančíková

VYŠNÁ BOCA, NIŽNÁ BOCA. V priebehu desiatich mesiacov sa na Čertovici stali tri veľmi podobné vážne dopravné nehody. Tá vlaňajšia bola tragická, pri dvoch tohtoročných stáli anjeli strážni. Nehody spája pád do hlbokej rokliny pod cestou na horský priechod.

Súvisiaci článok Cesta cez Čertovicu mala z Bocí urobiť slovenské Švajčiarsko Čítajte

Cesta najvyššie položeným horským priechodom na Slovensku prechádza katastrom Nižnej a Vyšnej Boce.

Práve v katastri Vyšnej Boce je cesta najkľukatejšia a miestni vodiči vedia, že z liptovskej strany aj najnebezpečnejšia.

Do sedla Čertovice sa stúpa ostro rezanými zákrutami, pod cestou sú strmé zrázy. Nedávno tam do rokliny spadlo osobné auto s posádkou z Maďarska. Vodičku prevážal vrtuľník do nemocnice.

Veľmi obdobná nehoda sa stala aj v polovici mája, vodič pád do rokliny pod cestou prežil. V septembri 2020 tiež vyletelo auto z cesty, 20-ročný spolujazdec nehodu neprežil.

V noci splýva s tmou

Cesta na Čertovicu z liptovskej strany nie je bezpečná. Vodiči dlhodobo poukazujú na to, že na ceste chýbajú čiary, v noci krajnica splýva s tmou, za ktorou je už len hlboký zráz.