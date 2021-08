Sedem rozhľadní na Liptove: Kde ich nájdete a čo z nich uvidíte

Na Liptove je sedem vyhliadkových veží, výlety k nim zvládnu bez problémov aj deti. Kam vyraziť za dobrodružstvom, kde zaparkovať a aká je cesta k nim? Pripravili sme prehľad liptovských rozhľadní a ciest k nim.

6. aug 2021 o 7:40 Ľubica Stančíková

Rozhľadne sú ideálnym výletným cieľom pre nenáročnú turistiku či rodiny s deťmi. Väčšina z nich je dobre dostupná a za málo peňazí, teda námahy, ponúkajú veľa muziky, teda očarujúce výhľady. Výstup po drevených schodoch je malým dobrodružstvom nielen pre deti.

Okrem toho dobre padne aj to, že ide o finančne nenáročné výlety. S výnimkou Nižnej Boce a pribylinského skanzenu sa nikde neplatí vstupné a parkovné je zadarmo.

V porovnaní s inými regiónmi na Liptove nie je mnoho vyhliadok či veží, veď vyhliadkovými miestami sú samotné vrcholy kopcov.

Bencúrova veža - Rozhľadňa na Ostredku v Demänovskej doline. (zdroj: Ľubica Stančíková)

Rozhľadňa Ostredok: Vidieť krásy aj jazvy demänovskej doliny

Demänovská Dolina

Výška: 9 metrov

Nadmorská výška: 1170 m n. m.

Cesta: 15 minút od parkoviska na Bielej Púti

Patrí k najstarším na Liptove. Pôvodná veža tu stála už od roku 2008, náročné klimatické podmienky sa odrazili na stave dreva, z ktorého rozhľadňu postavili. Obec Demänovská Dolina ju v roku 2018 strhla a postavila z červeného smreku úplne nanovo. Materiál poskytol vrbický urbár.

Vežu postavili miestni nadšenci za mesiac intenzívnej a namáhavej roboty. Medzi nimi bol aj Roman Bencúr, horský záchranár z Nízkych Tatier. Vo februári 2019 vo veku nedožitých 49 rokov tragicky zahynul pri tréningu vo Vysokých Tatrách. Obec sa rozhodla,na pamiatku skromného a spoľahlivého človeka, ktorý miloval hory, pomenovať rozhľadňu Bencúrova veža.

Spomedzi všetkých rozhľadní na Liptove ponúka rozhľadňa na Ostredku azda najširší výhľad. Z veže vidieť naozaj veľa, celé lyžiarske stredisko je ako na dlani, rovnako aj rozložitá Krakova hoľa, lezecká oblasť Machnaté či najvyšší vrch Nízkych Tatier Ďumbier.

Áno, dokonale vidieť aj masívnu stavebnú činnosť, holiny po ťažbe, ale aj mladý zelenajúci sa les.

Cesta k rozhľadni sa začína na malom parkovisku na Bielej Púti, chodník je veľmi dobre označený. Po krátkom a nenáročnom stúpaní sa dostávame na rovinku, ktorej dominuje samotná rozhľadňa. Pod strechou sa nachádzajú panoramatické fotografie s popisom vrcholov, čo výrazne uľahčuje orientáciu.

Cesta pokračuje ďalej po príjemnej takmer rovinatej ceste k Švermovmu pamätníku, ďalej na symbolický cintorín obetiam horských nešťastí v Nízkych Tatrách. Dá sa ísť aj ďalej, po žlto značenom chodníku zídeme k rázcestiu pri Demänovskej jaskyni Slobody. Ak pokračovať nechcete, po rovnakej ceste sa vrátite nazad k parkovisku.

Výletík je ideálny pre deti, menej zdatných turistov.

Rozhľadňa Veľké Borové: Akoby tu stála odjakživa a strážila chotáre

Rozhľadňa je čarovná. Vyzerá, akoby tu stála odjakživa a len ju prestavali z nejakej strážnej veže, ktorá strážila starobylú cestu z Liptova na Oravu.

Jej pôvod ale nie je taký romantický, ako veža vyzerá. Prestavali ju totiž z trafostanice, stále počuť tiché vrčanie elektriky.

Ide o veľmi vkusnú prestavbu, ktorá sa dokonale hodí do horského vidieckeho prostredia. Z drevenej ochodze vidieť Západné Tatry a celú horskú oblasť Borového a Hút.

K rozhľadni sa dostanete jednoducho, z parkoviska, ktoré akoby bolo na konci sveta, je to po asfaltke 250 metrov.

Najbližšie sa nachádza vrch Šúšava, kde je ďalšia rozhľadňa a odporúčame spojiť návštevy oboch rozhľadní do jedného výletu. Auto necháte zaparkované na tom istom parkovisku.

Šúšava: Vyhliadka uprostred lesa, kde nájdete pokoj

Veľké Borové

Výška: 16,5 metra

Nadmorská výška: 1075 m n. m.

Cesta: 30 minút

Rozhľadňa nad Veľkým Borovým je najvyššou na Liptove, ak berieme do úvahy výšku samotnej vyhliadkovej plošiny. Nachádza sa na pomedzí Liptova a Oravy, postavil ju chlebnický urbár spolu s podnikateľmi z penziónu vo Veľkom Borovom.

Rozhľadňa na Šúšave rozhodne nepatrí k tým, kde by ste na výhľad čakali v rade. Práve naopak, zástupy ľudí tu nestretnete, výborne si oddýchnete príjemnou vychádzkou lesným terénom, ktorý je miestami síce strmší, ale nie je to nič, čo by nezvládli aj deti.