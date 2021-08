Po objavení Demänovskej jaskyne Slobody chceli byť všetci ako Alois Král

Objaviteľa zaviedol k jaskyni miestny len 19-ročný horár.

4. aug 2021 o 14:56 Ľubica Stančíková

Volali ich dračími jaskyňami, neznámo sa v nich spájalo so strachom. Ľudskú fantáziu umocňovali aj objavy kostí jaskynného medveďa, ktoré pokladali za kosti drakov.

Demänovskú ľadovú jaskyňu nazývali Dračou alebo Čiernou jaskyňou. V útrobách jaskýň nachádzali úkryt pastieri a drevorubači, no aj bežní ľudia, ktorí sa skrývali pred Tatármi.

Bolo to dávno predtým, ako sa jaskyne stali predmetom záujmu bádateľov ale aj obyčajného človeka, ktorý sa zrazu, prestal báť.

Nadšenci turistiky a poznávania prírodných krás navštevovali prístupné jaskyne Demänovskej doliny už na konci 19. a začiatku 20.storočia. O turizme, ako ho poznáme dnes, sa ale hovoriť nedalo.

Bežný človek potrebuje svetlo na to, aby mohol vnímať krásy jaskyne. Elektrické osvetlenie nebolo, karbidky používali baníci a sviečka nebola vhodná.

Okrem toho, väčšina obyvateľstva vtedy pracovala v poľnohospodárstve a na výlety nemali čas, šport a turistika boli výsadou skôr lepšie situovaných. Aj prvá návštevná kniha Demänovskej jaskyne slobody dokazuje, že to boli vedci, učitelia, lekári a podnikatelia s rodinami.

Do vtedy známych jaskýň sprevádzali miestni pastieri, či lesníci. Šlo o pár desiatok návštev ročne.

Bol to aj prípad Adama Mirušu z Pavčinej Lehoty, ktorý ako horár sprevádzal po jaskyniach a privyrábal si tak k živobytiu. Mišura takto ukázal moravskému učiteľovi a jaskyniarovi Alojsovi Královi zvláštne miesto z ktorého šiel prievan.

Voda Demänovky bola 3. augusta nízko, pustili sa do čistenia otvoru, ktorým sa Kráľ dostal do vnútra, do impozantných jaskynných priestorov.

Naštartoval objaviteľskú éru