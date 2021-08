Petra Vlhová ukázala Liptákom veľký krištálový glóbus

Najúspešnejšia slovenská lyžiarka sa stala zároveň oficiálne krstnou mamou liptovskej špeciality a prevzala si čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš.

13. aug 2021 o 21:04 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Petra Vlhová v piatok oficiálne ukázala doma pred fanúšikmi najcennejšiu lyžiarsku trofej. Súčasne si prevzala z rúk primátora mesta Jána Blcháča čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš a stala sa aj krstnou mamou špeciality liptovské droby, na ktoré dostali Liptáci ochrannú známku.

"Bola by hanba, keby som toto jedlo nepoznala," povedala úspešná lyžiarka s tým, že droby už dlho nejedla a teší sa na ochutnávku. Zároveň priznala, že momentálne droby neje, pretože si musí dávať pozor na stravu.

Z ocenenia v podobe čestného občianstva sa teší. "Je to pre mňa pocta, mám k mestu a Liptovu vzťah, vždy sa rada vraciam domov a vždy to tak zostane."

Petru mrzelo, že nemohla sezónu prežívať s fanúšikmi, hoci hľadali spôsoby, ako sa o úspechy po návrate s nimi podeliť, zdravie bolo prvoradé. "Žiaľ, je taký rok. Mrzelo ma to, lebo pre športovca je to bez fanúšikov také, že si to síce užije, ale keď sú tam fanúšikovia, je to úplne iné. Dúfam, že tento rok to bude lepšie a fanúšikovia budú na pretekoch."