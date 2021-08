Po prestávke prídu do Liptovského Mikuláša opäť veterány

Naj 14. ročníka Oldtimer Ralley

Najstaršími automobilmi budú vyrobené v roku 1930 Ford A Muray, Issota Fraschini 8A SS, Walter Super 6. O dva roky neskôr vyšiel z továrne Dodge Six, o ďalšie dva Tatra 77, a o ďalšie dva Rolls-Royce Phantom III 3AZ43 ex HRH či Ford V8-48. Z novších vozidiel, ktoré sa zmestili ešte do limitu roku výroby 1981 spomeňme Fiat 124 Spider a Mercedes Benz 450 SLC z roku 1978, ChevroletCorvette a Ford Capri MK II boli vyrobené v roku 1979 a do limitu sa ešte zmestil Mercedes-Benz 380 SL z roku 1981.