Umelkyne odhalia svoje Súkromné priestory

Galéria RUMANSKÝ ART CENTRE v Liptovskom Mikuláši pozýva na výstavu Súkromné priestory. Vernisáž výstavy bude v piatok 27. augusta.

25. aug 2021 o 17:17 (stan)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Výstava Súkromné priestory je sondou do oblasti, ktorá je prirodzenou súčasťou nášho života, a ktorú si nárokujeme a ovládame len my sami. Do svojho privátneho priestoru umožnia nahliadnuť autorky Andrea Ševčíková Marčeková, Mira Podmanická a Jana Vaterková v spolupráci s Kvet Nguyen.

Autorky zastupujú tri rôzne generácie približne s desať až pätnásťročným