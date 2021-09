Vyhrala už všetko, čo sa vo vodnom slalome len dalo

Stále húževnatá Elena Kaliská sa stala veteránskou majsterkou sveta. Vodná slalomárka kajakárka Elena Kaliská zvíťazila na svojich ďalších majstrovstvách sveta, tentokrát na prvých oficiálnych majstrovstvách sveta veteránov.

6. sep 2021

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Vodáčka, rodáčka zo Zvolena, ktorá takmer od svojich 20 rokov žije v Liptovskom Mikuláši, sa môže ako jedna z mála žien na Slovensku pýšiť zlatými medailami zo všetkých svetových športových podujatí.

Na svojom konte má dve zlaté olympijské medaily, je majsterkou sveta aj Európy a niekoľkokrát sa stala celkovou víťazkou Svetového pohára. Aktuálne sa môže pochváliť aj titulom majsterky sveta vo veteránoch, ktorý získala pred niekoľkými dňami v poľskom Krakove.



Vodnému slalomu sa venuje od svojich siedmich rokov. Začiatkom roku 2022 oslávi päťdesiatku, preto jej športová minulosť a takisto aj súčasnosť je obdivuhodná.

S dvojnásobnou olympijskou víťazkou a aktuálnou veteránskou majsterkou sveta sme hovorili aj o jej plánoch do budúcna.



Máte za sebou prvé oficiálne veteránske majstrovstva sveta. Ako ste ich vnímali?

Podujatie bolo na veľmi dobrej úrovni. Ako po organizačnej zložke, tak aj po účastníckej. Zišla sa tam zaujímavá konkurencia. A som rada, že aj ja som mohla byť jeho súčasťou. Dokonca so zlatým koncom.



Vodu v Krakove poznáte takmer dokonale, veď odjazdili ste tam už niekoľko veľkých pretekov. Vyhovuje vám to tam?

Ale áno. Aj keď v tréningoch sme mali menšiu vodu a v samotných pretekoch bola väčšia, čo trošku tú trať sťažilo. Hlavne pre tých starších pretekárov to nebolo jednoduché, preto klobúk dole za to, čo na tej trati predvádzali.



Konkurencia bola na úrovni?

Účasť bola dobrá a nechýbala ani kvalita v podobe zvučných mien vodného slalomu.



Aj ste sa pripravovali nejak špeciálne na toto podujatie?

Ani nie. Môj tréning sa snažím neustále držať na vysokej úrovni, takže bola som naň pripravená.



A čo stres pred štartom, nebol? Predsa len sú to majstrovstvá sveta.

Nie, nebolo nič. Snažila som sa ho hlavne užiť si, čo sa mi aj podarilo.

Počas celého podujatia vládla v celom areáli výborná atmosféra a potom sa aj jazdí s takou pohodu bez stresu.



Gratulovali vám k tomuto úspechu aj bývalé konkurentky, možno zo zlatej olympijskej éry?

Bola som milo prekvapená, aké to bolo sledované a najmä cez sociálne siete mi prišlo veľa gratulácií aj zo zahraničia, kde nechýbala ani spomínaná olympijská éra.



Môžeme povedať, že ziskom zlata z MS Masters ste skompletizovali svoju neskutočnú zbierku medailí?

No, keď si to tak spätne premietnem, tak vyzerá, že mám asi všetky tituly a medailové zbierky.

A na každú jednu mám neskutočne spomienky.



Teda nasleduje logická otázka, čo ďalej, keď ste už dosiahli všetko. čo sa len dalo?

Aktuálne mám pred sebou ešte pokračujúcu sezónu, kde sú v pláne slovenské poháre aj majstrovstvá Slovenska.

A čo bude po sezóne, uvidíme. Nejak presne, čo bude potom, zatiaľ neplánujem.



Pohrávate sa niekde vo vnútri aj s myšlienkou ukončenia aktívnej športovej kariéry?

Treba hlavne dokončiť prebiehajúcu sezónu. A ak by došlo k rozhodnutiu o mojom konci, určite by sa to verejnosť dozvedela v pravú chvíľu, no nič nebudem predbiehať.

Ale s istotou viem povedať, že so športom skončiť úplne by nebolo dobre, pretože telo je navyknuté na intenzívny pohyb.



Viete povedať presne, koľko rokov sa už venujete vodnému slalomu?

(Smiech) Takmer celý život. Ale určite si to budú ľudia vedieť spočítať.