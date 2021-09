Sprísnený režim bude od pondelka platiť aj v turistických strediskách v Tatrách a na Liptove

Zmeny sa budú týkať prevádzky lanoviek aj akvaparku.

10. sep 2021 o 15:00 SITA

LIPTOV, POPRAD. Aktuálne najprísnejšie opatrenia sa od pondelka 13. septembra dotknú aj Vysokých Tatier a ich návštevníkov. Popradský okres prejde z oranžovej do červenej fázy. Najviac to pocítia v rámci služieb kabínkových lanoviek v Tatranskej Lomnici. Ako dnes informoval riaditeľ strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský, počet osôb v nich bude obmedzený na 50 percent alebo členov jednej domácnosti. Rovnako bude táto preprava fungovať v režime Kompletne zaočkovaní, pričom toto opatrenie sa nebude týkať detí do 12 rokov veku. Splnenie tejto podmienky sa bude podľa Slavkovského kontrolovať pri nákupe lístkov a pred nástupom do lanoviek. Ako dodal, povinnosťou je tiež prekrytie dýchacích ciest počas cesty lanovkou, ako aj v interiéri respirátorom FFP2.

Gastronomické prevádzky ostanú podľa Slavkovského naďalej v režime OTP. „Na dvoch miestach, na Hrebienku a na Skalnatom Plese, nechávame dve oddelené terasy s okienkovým predajom bez stolov k dispozícii pre všetkých, teda v režime Základ,“ vysvetlil. Od príchodu pandémie však podľa jeho slov naďalej vo zvýšenej miere dezinfikujú kabínkové lanovky nielen dezinfekčnými prostriedkami, ale aj špeciálnymi lampami.

Zmeny sa dotknú od pondelka aj strediska Jasná v Nízkych Tatrách v okrese Liptovský Mikuláš. Aktuálne sú tam v prevádzke lanovky v línii na Chopok z juhu aj zo severu. „Kým na juhu platí už od minulého týždňa oranžový režim, na liptovskej strane budú sprísnené podmienky podľa pravidiel oranžového COVID automatu od pondelka 13. septembra. V praxi pôjde predovšetkým o kontrolu režimu OTP na lanovkách aj v gastronomických prevádzkach,“ priblížil riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.

Podmienky návštevy sa nebudú meniť vo vodnom parku v Bešeňovej na Liptove, keďže okres Ružomberok ostáva naďalej v zelenej fáze. Naopak, v Tatralandii bude vstup umožnený len osobám v režime OTP. „Kapacita areálu bude obmedzená na polovicu rovnako ako kapacita Keltského saunového sveta,“ informoval riaditeľ vodných parkov Igor Mráz.

