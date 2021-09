V nočnom centre súťažili dobrovoľní hasiči z Liptova

Najrýchlejší boli hasiči s rovnakým časom z Partizánskej Ľupče a Východnej.

12. sep 2021 o 21:43 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V piatok 10. 9. vo večerných hodinách by prípadný požiar v centre Liptovského Mikuláša nemal žiadnu šancu, pretože tam súťažili dobrovoľní hasiči z Liptova. A bolo sa veru na čo pozerať. Obratnosť a rýchlosť niektorých družstiev sa pomaly radila medzi skutočných profíkov. Zaujímavosťou boli aj čisto ženské družstvá a takisto ako muži aj ženy to s hasičskými hadicami veľmi dobre vedeli.



„Súťažné podujatia tohto druhu, teda Okresnej hasičskej ligy, sú momentálne značne obmedzené pre covid a v podstate sa už dlhšiu dobu žiadne nekonali. Preto sme chceli našim hasičským dobrovoľníkom aj takouto formou poďakovať za to, ako nám počas celého roka pomáhajú. Veď v priebehu tohto roku absolvovali už 170 výjazdov a prispeli tak značnou mierou k pomoci,“ povedala v úvode krátkeho rozhovoru riaditeľka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová.



Tradičnej večernej dobrovoľníckej hasičskej súťaže sa tento rok zúčastnilo o niečo menej družstiev ako pred dvoma rokmi, kde vtedy súťažilo až 32 družstiev, v piatok večer sa do súťaže zapojilo 14 tímov.



„Áno, tento rok ich máme menej. Možno to bolo spôsobené aj tým, že súťaž sme pripravili takpovediac narýchlo, pretože stále sme nevedel, aké budú opatrenia, a zároveň pre covid určite mnohí netrénovali toľko čo po iné roky. Teda za krátky čas by sa nestihli pripraviť, a preto bolo súťažiacich o niečo menej. Ale musím povedať, že tí, čo prišli, ukázali, že im šikovnosť, rýchlosť a presnosť určite nechýba, za čo sme radi a ďakujeme všetkým za účasť,“ poznamenala na záver riaditeľka Krajčiová.



Výsledky nočnej dobrovoľníckej hasičskej súťaže: /dosiahnutý čas (s)/

Muži: 1. Partizánska Ľupča 18,171, 2. Východná 18,171, 3. Liptovská Kokava 18,281, 4. Trstené 18,343, 5. Liptovská Ondrašová 20,422, 6. Liptovská Ondrašová 23,953, 7. Jamník 26,172, 8. Podtureň 27,234

Ženy: 1. Podtureň 24,940, 2. Liptovská Kokava 29,570, 3. Liptovská Ondrašová 50,828